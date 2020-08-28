https://ria.ru/20200828/armiya-1576446851.html

"Алмаз-Антей" получил Гран-при форума "Армия-2020"

В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке состоялось награждение лучших участников международного форума "Армия-2020". РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:48

2020-08-28T17:48

2020-08-28T18:51

россия

форум "армия — 2020"

кронштадт

концерн пво "алмаз-антей"

уралвагонзавод

китай

белоруссия

казахстан

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 28 авг — РИА Новости. </strong>В конгрессно-выставочном центре "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/">Патриот</a>" в подмосковной Кубинке состоялось награждение лучших участников международного форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020">"Армия-2020"</a>.Гран-при получил концерн "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>", сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.Также были отмечены акционерное общество "<a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">Концерн радиоэлектронные технологии</a>", АО "Научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>", Институт инженерной физики, Объединенная авиастроительная корпорация и АО "<a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>".Награды в шести номинациях вручил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.В номинации "За организацию национальной экспозиции" победили ЗАО "Белтехэкспорт" (Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>.За вклад в организацию и проведение международного военно-технического форума "Армия-2020" наградили начальника оперативной группы Сухопутных войск Народно-освободительной армии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> генерал-майора Чжао Пэнчжа.

https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/armiya2020-1576436051.html

4

россия

китай

белоруссия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", кронштадт, концерн пво "алмаз-антей", уралвагонзавод, китай, белоруссия, казахстан, безопасность