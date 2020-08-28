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https://ria.ru/20200828/armiya-1576446851.html
"Алмаз-Антей" получил Гран-при форума "Армия-2020"
В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке состоялось награждение лучших участников международного форума "Армия-2020". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:48
2020-08-28T18:51
россия
форум "армия — 2020"
кронштадт
концерн пво "алмаз-антей"
уралвагонзавод
китай
белоруссия
казахстан
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 28 авг — РИА Новости. </strong>В конгрессно-выставочном центре "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/">Патриот</a>" в подмосковной Кубинке состоялось награждение лучших участников международного форума <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020">"Армия-2020"</a>.Гран-при получил концерн "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>", сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.Также были отмечены акционерное общество "<a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">Концерн радиоэлектронные технологии</a>", АО "Научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>", Институт инженерной физики, Объединенная авиастроительная корпорация и АО "<a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадт</a>".Награды в шести номинациях вручил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.В номинации "За организацию национальной экспозиции" победили ЗАО "Белтехэкспорт" (Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>.За вклад в организацию и проведение международного военно-технического форума "Армия-2020" наградили начальника оперативной группы Сухопутных войск Народно-освободительной армии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> генерал-майора Чжао Пэнчжа.
https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/armiya2020-1576436051.html
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россия
китай
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"Армия-2020": военные корабли исполнили "Вальс цветов" Чайковского
В рамках военно-технического форума "Армия-2020" экипажи многотонных судов Ленинградской военно-морской базы выполнили маневры под музыку Петра Чайковского "Вальс цветов". Также моряки продемонстрировали навыки освобождения судна, захваченного условным противником, и обезвреживания плавающей мины.
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россия, форум "армия — 2020", кронштадт, концерн пво "алмаз-антей", уралвагонзавод, китай, белоруссия, казахстан, безопасность

"Алмаз-Антей" получил Гран-при форума "Армия-2020"

17:48 28.08.2020 (обновлено: 18:51 28.08.2020)
2539
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2020". Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 28 авг — РИА Новости. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке состоялось награждение лучших участников международного форума "Армия-2020".
Гран-при получил концерн "Алмаз-Антей", сообщили РИА Новости в Министерстве обороны.
Также были отмечены акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии", АО "Научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы", АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", Институт инженерной физики, Объединенная авиастроительная корпорация и АО "Кронштадт".
Награды в шести номинациях вручил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.
БПЛА Альбатрос на форуме Армия-2020
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В номинации "За организацию национальной экспозиции" победили ЗАО "Белтехэкспорт" (Республика Беларусь) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
За вклад в организацию и проведение международного военно-технического форума "Армия-2020" наградили начальника оперативной группы Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая генерал-майора Чжао Пэнчжа.
Форум Армия — 2020
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Обсудить 4
РоссияФорум "Армия — 2020"КронштадтКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"УралвагонзаводКитайБелоруссияКазахстанБезопасность
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