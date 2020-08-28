https://ria.ru/20200828/agrarii-1576408636.html

Пострадавшие от засухи в Алтайском крае аграрии получат господдержку

Пострадавшим от летней засухи сельхозпредприятиям Алтайского края окажут государственную поддержку на общую сумму около 300 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T07:50

2020-08-28T07:50

2020-08-28T07:50

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

алтайский край

барнаул

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Пострадавшим от летней засухи сельхозпредприятиям <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> окажут государственную поддержку на общую сумму около 300 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов в ходе видеосовещания по уборке зерновых в регионах Сибири.В регионах Сибири в текущем году уборочные работы начались раньше срока и проходят со значительным опережением прошлогоднего графика. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> России на 26 августа, в территориях округа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 2,7 миллиона гектаров, то есть на трети площадей. При этом летом текущего года в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях в июле вводился режим ЧС в связи с засухой."Согласно представленным в Минсельхоз России документам, в регионе от засухи пострадало 240 хозяйств в 30 муниципальных образованиях. Сельхозкультуры погибли на площади 159 тысяч гектаров. По предварительным данным, материальный ущерб по прямым понесенным затратам оценивается в пределах 687 миллионов рублей. Хозяйствам, которые у нас серьезно пострадали от засухи, мы планируем оказать поддержку, выделив 300 миллионов рублей по государственной программе развития сельского хозяйства", - привели слова Лукьянова в пресс-службе правительства края.Зампред правительства региона отметил, что веденный 10 июля режим ЧС сохраняется на территории 30 муниципальных образований Алтайского края, а работа по оценке последствий и реализации мероприятий по смягчению негативного влияния засухи на уборочную кампанию этого года продолжается."Уборочная кампания в Алтайском крае стартовала практически на две недели раньше среднемноголетних сроков - 20 июля. Посевная площадь составила в этом году 5,168 миллиона гектаров, в том числе площадь зерновых и зернобобовых культур – 3,3 миллиона гектаров, что на 124 тысячи гектаров больше, чем в 2019 году. На сегодня убрано более 50% посевов ячменя, овса, гороха, чечевицы. Обмолочено более 1,3 миллиона гектаров зерновых, зернобобовых культур (40% площади сева), в том числе более 500 тысяч гектаров яровой пшеницы, или 28% от сева", - сообщил Лукьянов.Он также отметил, что высокие темпы уборки урожая обеспечивает наличие высокопроизводительной техники и слаженная работа сервисных служб. На уборке урожая задействовано более 7200 зерновых комбайнов, свыше 3200 косилок, почти тысяча кормоуборочных комбайнов.

https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html

https://ria.ru/20200819/1575983773.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), алтайский край, барнаул, экономика