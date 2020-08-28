https://ria.ru/20200828/abe-1576423314.html

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

В Кремле сожалеют, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии, его вклад в развитие двусторонних отношений неоценим, президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:31

2020-08-28T12:31

2020-08-28T13:29

отставка синдзо абэ

россия

синдзо абэ

дмитрий песков

япония

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют, что <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> решил покинуть пост премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, его вклад в развитие двусторонних отношений неоценим, президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> разделяет приверженность Абэ решению всех спорных вопросов между Россией и Японией путем переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Японский премьер на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Он уточнил, что Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, которые Песков охарактеризовал как "блестящие"."Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии", - заключил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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