https://ria.ru/20200828/abe-1576423314.html
Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии
В Кремле сожалеют, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии, его вклад в развитие двусторонних отношений неоценим, президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:31
2020-08-28T12:31
2020-08-28T13:29
отставка синдзо абэ
россия
синдзо абэ
дмитрий песков
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют, что <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> решил покинуть пост премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, его вклад в развитие двусторонних отношений неоценим, президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> разделяет приверженность Абэ решению всех спорных вопросов между Россией и Японией путем переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Японский премьер на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Он уточнил, что Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, которые Песков охарактеризовал как "блестящие"."Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отставка синдзо абэ, россия, синдзо абэ, дмитрий песков, япония, в мире
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
В Кремле сожалеют, что Синдзо Абэ
решил покинуть пост премьер-министра Японии
, его вклад в развитие двусторонних отношений неоценим, президент РФ Владимир Путин
разделяет приверженность Абэ решению всех спорных вопросов между Россией и Японией путем переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Японский премьер на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.
"Синдзо Абэ действительно внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. И его приверженность к принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, которые Песков охарактеризовал как "блестящие".
"Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии", - заключил пресс-секретарь главы государства.