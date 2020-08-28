В Китае отказались комментировать отставку Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.
"Что касается вашего вопроса (про отставку Абэ – ред.), мы обратили внимание на эти сообщения, это внутреннее дело Японии, мы не комментируем", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что КНР и Япония – соседи, китайская сторона готова вместе с японской и дальше работать над улучшением и развитием двусторонних отношений.
В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья японского премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".