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В Китае отказались комментировать отставку Абэ
Решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:05
2020-08-28T11:05
отставка синдзо абэ
чжао лицзянь
синдзо абэ
мид кнр
китай
япония
в мире
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<strong>ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости.</strong> Решение премьер-министра Японии <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР <a href="https://ria.ru/person_chzhao-litszyan" target="_blank">Чжао Лицзянь</a>.Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.Он добавил, что <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">КНР</a> и Япония – соседи, китайская сторона готова вместе с японской и дальше работать над улучшением и развитием двусторонних отношений.В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья японского премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html
китай
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отставка синдзо абэ, чжао лицзянь, синдзо абэ, мид кнр, китай, япония, в мире

В Китае отказались комментировать отставку Абэ

11:05 28.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.

"Что касается вашего вопроса (про отставку Абэ – ред.), мы обратили внимание на эти сообщения, это внутреннее дело Японии, мы не комментируем", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он добавил, что КНР и Япония – соседи, китайская сторона готова вместе с японской и дальше работать над улучшением и развитием двусторонних отношений.
В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья японского премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
09:19
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
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Отставка Синдзо АбэЧжао ЛицзяньСиндзо АбэМИД КНРКитайЯпонияВ мире
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