https://ria.ru/20200828/abe-1576415657.html

В Китае отказались комментировать отставку Абэ

Решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:05

2020-08-28T11:05

2020-08-28T11:05

отставка синдзо абэ

чжао лицзянь

синдзо абэ

мид кнр

китай

япония

в мире

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<strong>ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости.</strong> Решение премьер-министра Японии <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> уйти в отставку – это внутренне дело Японии, Китай воздерживается от комментариев, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР <a href="https://ria.ru/person_chzhao-litszyan" target="_blank">Чжао Лицзянь</a>.Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней. Однако в пятницу Абэ официально передал прошение об отставке. Как сообщает агентство Киодо, такое решение он принял в связи с необходимостью пройти лечение из-за обострения язвенного колита.Он добавил, что <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">КНР</a> и Япония – соседи, китайская сторона готова вместе с японской и дальше работать над улучшением и развитием двусторонних отношений.В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья японского премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".

https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, чжао лицзянь, синдзо абэ, мид кнр, китай, япония, в мире