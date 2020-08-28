https://ria.ru/20200828/abe-1576411998.html

Абэ рассказал подробности своей болезни

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с обострением язвенного колита, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей партии, которые присутствовали на встрече.Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе, 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.

https://ria.ru/20200815/1575815697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире