Абэ рассказал подробности своей болезни
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с обострением язвенного колита, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей партии, которые присутствовали на встрече.
"Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок", - цитирует источник Киодо слова Абэ.
Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе, 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.