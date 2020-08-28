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Абэ рассказал подробности своей болезни
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:06
2020-08-28T10:06
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с обострением язвенного колита, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей партии, которые присутствовали на встрече.Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе, 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.
https://ria.ru/20200815/1575815697.html
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РИА Новости
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отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире

Абэ рассказал подробности своей болезни

10:06 28.08.2020
1972
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии заявил о необходимости пройти лечение в связи с обострением язвенного колита, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей партии, которые присутствовали на встрече.

"Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок", - цитирует источник Киодо слова Абэ.

Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе, 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Отставка Синдзо АбэСиндзо АбэЯпонияВ мире
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