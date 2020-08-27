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Омский губернатор предложил продлить льготы на перевозку зерна
Омский губернатор предложил Минсельхозу РФ продлить льготные тарифы на перевозку зерна и получил поддержку в полпредстве СФО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:35
2020-08-27T16:35
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
александр бурков
омская область
экономика
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<strong>ОМСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Омский губернатор предложил <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjst" target="_blank">Минсельхозу РФ</a> продлить льготные тарифы на перевозку зерна и получил поддержку в полпредстве СФО, сообщили в пресс-службе правительства региона.Инициатива была предложена в четверг на совещании с регионами и Минсельхозом РФ, прошедшем по видеосвязи. Заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко вёл заседание и подчеркнул: несмотря на высокие темпы уборочной кампании в округе, три основных региона по посеву зерна - Алтайский край, Новосибирская и Омская области - в июле вводили режим ЧС, из-за засухи пострадало более 300 тысяч гектаров.Из-за этой ситуации губернатор <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> вынес на обсуждение два предложения.По его словам, доля провоза зерна по железной дороге на территории Казахстана у российских компаний на 16% выше, чем у казахстанских компаний по территории России."Здесь, мне кажется, необходимо вмешиваться на уровне министерства экономического развития России, Минсельхоза России в урегулирование этой тарифной политики, что позволило бы нам увеличить объёмы экспорта в страны Средней Азии", – отметил Бурков.Как передаёт пресс-служба правительства Омской области, Головко поддержал предложения руководителя Омской области. Вопрос о продлении сроков действия льготных тарифов по перевозке зерна рассмотрят в Минсельхозе России и обсудят с ОАО "РЖД". Для установления равных условий по железнодорожным перевозкам для российских и казахстанских предпринимателей будет использоваться Евразийская экономическая комиссия.
https://ria.ru/20200710/1574188224.html
омская область
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр бурков, омская область, экономика

Омский губернатор предложил продлить льготы на перевозку зерна

16:35 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Омский губернатор предложил Минсельхозу РФ продлить льготные тарифы на перевозку зерна и получил поддержку в полпредстве СФО, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инициатива была предложена в четверг на совещании с регионами и Минсельхозом РФ, прошедшем по видеосвязи. Заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко вёл заседание и подчеркнул: несмотря на высокие темпы уборочной кампании в округе, три основных региона по посеву зерна - Алтайский край, Новосибирская и Омская области - в июле вводили режим ЧС, из-за засухи пострадало более 300 тысяч гектаров.
Из-за этой ситуации губернатор Омской области Александр Бурков вынес на обсуждение два предложения.

"Мы имеем увеличенный объем льготного вывоза зерновых по железной дороге, но до 1 сентября мы могли везти в западные и южные порты. С 1 сентября мы можем транспортировать только на Дальний Восток. Просим продлить на пару месяцев возможность вывоза нашего зерна в западные и южные порты. Также я хотел бы обратить внимание, что омские аграрии могут экспортировать зерно и масличные культуры в Узбекистан, Таджикистан и даже в Афганистан", - привёл данные губернатор Омской области.

По его словам, доля провоза зерна по железной дороге на территории Казахстана у российских компаний на 16% выше, чем у казахстанских компаний по территории России.
"Здесь, мне кажется, необходимо вмешиваться на уровне министерства экономического развития России, Минсельхоза России в урегулирование этой тарифной политики, что позволило бы нам увеличить объёмы экспорта в страны Средней Азии", – отметил Бурков.
Как передаёт пресс-служба правительства Омской области, Головко поддержал предложения руководителя Омской области. Вопрос о продлении сроков действия льготных тарифов по перевозке зерна рассмотрят в Минсельхозе России и обсудят с ОАО "РЖД". Для установления равных условий по железнодорожным перевозкам для российских и казахстанских предпринимателей будет использоваться Евразийская экономическая комиссия.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Александр БурковОмская областьЭкономика
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