https://ria.ru/20200827/zerno-1576390729.html

Омский губернатор предложил продлить льготы на перевозку зерна

Омский губернатор предложил Минсельхозу РФ продлить льготные тарифы на перевозку зерна и получил поддержку в полпредстве СФО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:35

2020-08-27T16:35

2020-08-27T16:35

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

александр бурков

омская область

экономика

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<strong>ОМСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Омский губернатор предложил <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjst" target="_blank">Минсельхозу РФ</a> продлить льготные тарифы на перевозку зерна и получил поддержку в полпредстве СФО, сообщили в пресс-службе правительства региона.Инициатива была предложена в четверг на совещании с регионами и Минсельхозом РФ, прошедшем по видеосвязи. Заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко вёл заседание и подчеркнул: несмотря на высокие темпы уборочной кампании в округе, три основных региона по посеву зерна - Алтайский край, Новосибирская и Омская области - в июле вводили режим ЧС, из-за засухи пострадало более 300 тысяч гектаров.Из-за этой ситуации губернатор <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a> <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> вынес на обсуждение два предложения.По его словам, доля провоза зерна по железной дороге на территории Казахстана у российских компаний на 16% выше, чем у казахстанских компаний по территории России."Здесь, мне кажется, необходимо вмешиваться на уровне министерства экономического развития России, Минсельхоза России в урегулирование этой тарифной политики, что позволило бы нам увеличить объёмы экспорта в страны Средней Азии", – отметил Бурков.Как передаёт пресс-служба правительства Омской области, Головко поддержал предложения руководителя Омской области. Вопрос о продлении сроков действия льготных тарифов по перевозке зерна рассмотрят в Минсельхозе России и обсудят с ОАО "РЖД". Для установления равных условий по железнодорожным перевозкам для российских и казахстанских предпринимателей будет использоваться Евразийская экономическая комиссия.

https://ria.ru/20200710/1574188224.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр бурков, омская область, экономика