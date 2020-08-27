Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/yama-1576385825.html
Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента
Знакомые подростка, погибшего в выгребной яме в Ростовской области, рассказали каналу "360" подробности инцидента. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:31
2020-08-27T15:34
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Знакомые подростка, погибшего в выгребной яме в <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>, рассказали каналу <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/chto-to-vrode-ip-rabotali-maloletnie-pojavilis-novye-podrobnosti-gibeli-podrostka-v-vygrebnoj-jame-pod-rostovom/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> подробности инцидента. По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, на территории частного дома, где погибли люди, действует "что-то вроде ИП". Местные жители раньше жаловались на предприятие из-за сильного запаха, но администрация закрывала глаза на жалобы. ИП продолжает работать, никаких изменений нет, добавила девушка.По словам приятеля подростка, владелица бизнеса попросила его друга почистить сливную яму. Во время спуска его начало затягивать. На помощь бросился дядя мальчика, но его тоже затянуло. Оба погибли. Трагедия произошла 24 августа в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша <a href="https://ria.ru/20200825/yama-1576294471.html" target="_blank">чистили трубу в выгребной яме</a>, потеряли сознание и скончались до приезда скорой помощи. За день до этого в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/proisshestvie-1576272054.html
Если СМИ опубликуют инфу про еще один такой случай, буду думать что это флешмоб.
32
Народ даже не думает как опасно лезть в авно.
30
5
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия

Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента

15:31 27.08.2020 (обновлено: 15:34 27.08.2020)
10509
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Знакомые подростка, погибшего в выгребной яме в Ростовской области, рассказали каналу "360" подробности инцидента.
По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, на территории частного дома, где погибли люди, действует "что-то вроде ИП".

"Там занимались курами, работали малолетние, их заставляли чистить эту яму", — пояснила собеседница канала.

Местные жители раньше жаловались на предприятие из-за сильного запаха, но администрация закрывала глаза на жалобы. ИП продолжает работать, никаких изменений нет, добавила девушка.
Полицейский автомобиль
25 августа, 10:25
СМИ узнали детали гибели семьи в выгребной яме под Воронежем
По словам приятеля подростка, владелица бизнеса попросила его друга почистить сливную яму. Во время спуска его начало затягивать. На помощь бросился дядя мальчика, но его тоже затянуло. Оба погибли.
Трагедия произошла 24 августа в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу в выгребной яме, потеряли сознание и скончались до приезда скорой помощи.
За день до этого в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
429142163927
Обсудить 5
Ростовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Если СМИ опубликуют инфу про еще один такой случай, буду думать что это флешмоб.
27 августа, 18:47
ААлексей
16121003
Народ даже не думает как опасно лезть в авно.
27 августа, 16:02
Ю.Юрий .
2451000
Рекомендуем
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли
В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Сотрудники коммунальных служб снимают самый большой флаг Украины в Киеве
В Киеве порвался самый большой флаг Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией
Алексей Навальный
Познер заступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе Таврида
Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus
Президент РФ Владимир Путин
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии
Кадр видео с потоками воды в Третьяковской галерее
Потоп в Третьяковке: появились новые подробности
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Минобороны США: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния