https://ria.ru/20200827/yama-1576385825.html

Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента

Знакомые подростка, погибшего в выгребной яме в Ростовской области, рассказали каналу "360" подробности инцидента. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:31

2020-08-27T15:31

2020-08-27T15:34

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Знакомые подростка, погибшего в выгребной яме в <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>, рассказали каналу <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/chto-to-vrode-ip-rabotali-maloletnie-pojavilis-novye-podrobnosti-gibeli-podrostka-v-vygrebnoj-jame-pod-rostovom/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> подробности инцидента. По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, на территории частного дома, где погибли люди, действует "что-то вроде ИП". Местные жители раньше жаловались на предприятие из-за сильного запаха, но администрация закрывала глаза на жалобы. ИП продолжает работать, никаких изменений нет, добавила девушка.По словам приятеля подростка, владелица бизнеса попросила его друга почистить сливную яму. Во время спуска его начало затягивать. На помощь бросился дядя мальчика, но его тоже затянуло. Оба погибли. Трагедия произошла 24 августа в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша <a href="https://ria.ru/20200825/yama-1576294471.html" target="_blank">чистили трубу в выгребной яме</a>, потеряли сознание и скончались до приезда скорой помощи. За день до этого в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/proisshestvie-1576272054.html

Алексей Если СМИ опубликуют инфу про еще один такой случай, буду думать что это флешмоб. 32

Юрий . Народ даже не думает как опасно лезть в авно. 30

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ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия