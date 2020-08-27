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https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T05:32
2020-08-27T12:21
омский государственный медицинский университет
алексей навальный
общероссийский народный фронт
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Омские врачи боролись за жизнь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.Письмо, составленное в среду, от лица медицинского сообщества Омской подписали председатель профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ (<a href="http://ria.ru/organization_omskiy-gosudarstvennyy-meditsinskiy-universitet/" target="_blank" data-auto="true">Омского государственного медицинского университета</a>) Мария Ливзан, заслуженный врач РФ и почетный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> Марат Адырбаев, председатель Омской региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, сопредседатель регионального штаба <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a> в Омской области Юрий Новиков.В обращении отмечается, что именно благодаря профессионализму омских врачей Навального удалось спасти. Скорая, как говорится в письме, прибыла в аэропорт всего через 16 минут после того, как был подан сигнал с борта самолета. Через 17 минут после того, как блогера вынесли на носилках из лайнера, его доставили в больницу скорой помощи, где медики 44 часа боролись за его жизнь."Пытаются очернить"Медики в открытом письме также заявили, что сторонники Навального ставят "политический" диагноз, не имеющий никакого отношения к медицине, и "пытаются очернить" врачей.Авторы обращения отметили, что выступающие в роли обвинителей не обладают реальной информацией о состоянии Навального и не знакомы с результатами его анализов и обследований.По словам врачей, этих людей "больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного".Подписавшиеся под письмом назвали "хамским оскорблением" сравнение омских врачей с героями комедии Мольера, лечившими пациентов кровопусканием и пиявками. Авторы отмечают, что "настоящий доктор всегда вне политики", но омских медиков сейчас "втягивают в политический процесс".Обращение к немецким медикамРанее главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский попросил коллег из немецкой клиники Charite предоставить данные, на основании которых была определена интоксикация Алексея Навального."Мы черпаем всю информацию из всех доступных источников, в том числе и от официальных заявлений клиники Charite, на основании чего мы буквально вчера подписали письмо на эту клинику, где мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы, а также на основании каких клинических данных они также располагают данную интоксикацию", - сказал Мураховский на видеозаписи, которая была показана в эфире телеканала "Россия 1".Мураховский добавил, что омская больница готова в двустороннем порядке обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы эффективно скорректировать лечение Навального и поставить диагноз.Обвинения оскорбительныВо вторник в МИД России назвали глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. "Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", - говорилось в комментарии российского дипведомства.При этом в МИД подчеркнули, что выступают за самое тщательное и объективное расследование произошедшего.Госпитализация НавальногоСамолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, его пресс-секретарь Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/navalnyy-1576356176.html
https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576334436.html
Это тот случай когда бороться ненадо было. )))
65
Если так долго в коме, то будут необратимые изменения
38
49
омск
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омский государственный медицинский университет, алексей навальный, общероссийский народный фронт, омск, происшествия

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

05:32 27.08.2020 (обновлено: 12:21 27.08.2020)
418409
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта, отмечается в открытом письме от медиков региона, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Письмо, составленное в среду, от лица медицинского сообщества Омской подписали председатель профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ (Омского государственного медицинского университета) Мария Ливзан, заслуженный врач РФ и почетный гражданин Омска Марат Адырбаев, председатель Омской региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Юрий Новиков.
В обращении отмечается, что именно благодаря профессионализму омских врачей Навального удалось спасти. Скорая, как говорится в письме, прибыла в аэропорт всего через 16 минут после того, как был подан сигнал с борта самолета. Через 17 минут после того, как блогера вынесли на носилках из лайнера, его доставили в больницу скорой помощи, где медики 44 часа боролись за его жизнь.
"Это факт, который невозможно отрицать", - указали авторы письма.

"Пытаются очернить"

Медики в открытом письме также заявили, что сторонники Навального ставят "политический" диагноз, не имеющий никакого отношения к медицине, и "пытаются очернить" врачей.
Авторы обращения отметили, что выступающие в роли обвинителей не обладают реальной информацией о состоянии Навального и не знакомы с результатами его анализов и обследований.
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По словам врачей, этих людей "больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного".
Подписавшиеся под письмом назвали "хамским оскорблением" сравнение омских врачей с героями комедии Мольера, лечившими пациентов кровопусканием и пиявками. Авторы отмечают, что "настоящий доктор всегда вне политики", но омских медиков сейчас "втягивают в политический процесс".

Обращение к немецким медикам

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский попросил коллег из немецкой клиники Charite предоставить данные, на основании которых была определена интоксикация Алексея Навального.
"Мы черпаем всю информацию из всех доступных источников, в том числе и от официальных заявлений клиники Charite, на основании чего мы буквально вчера подписали письмо на эту клинику, где мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы, а также на основании каких клинических данных они также располагают данную интоксикацию", - сказал Мураховский на видеозаписи, которая была показана в эфире телеканала "Россия 1".
Мураховский добавил, что омская больница готова в двустороннем порядке обменяться информацией с немецкой клиникой, чтобы эффективно скорректировать лечение Навального и поставить диагноз.
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Обвинения оскорбительны

Во вторник в МИД России назвали глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", - говорилось в комментарии российского дипведомства.
При этом в МИД подчеркнули, что выступают за самое тщательное и объективное расследование произошедшего.

Госпитализация Навального

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что Навальному стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, его пресс-секретарь Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
Алексей Навальный
26 августа, 15:00
В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального
661124233
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Омский государственный медицинский университетАлексей НавальныйОбщероссийский народный фронтОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Это тот случай когда бороться ненадо было. )))
27 августа, 06:04
iil.1964
30300131
Если так долго в коме, то будут необратимые изменения
27 августа, 05:58
LAPIN KULTA
2840402
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