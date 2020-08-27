https://ria.ru/20200827/voyna-1576392595.html

В Крыму рассекретят документы о местах массовой гибели людей в годы войны

Ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева заявила о начале работы по рассекречиванию документов о РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:01

2020-08-27T17:01

2020-08-27T17:15

75 лет великой победы

без срока давности

елена цунаева

поисковое движение россии

великая отечественная война (1941-1945)

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Ответственный секретарь общероссийского общественного движения "<a href="http://ria.ru/organization_Poiskovoe_dvizhenie_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Поисковое движение России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Elena_Cunaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Цунаева</a> заявила о начале работы по рассекречиванию документов о местах массовой гибели гражданского населения в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a> в годы <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a>."Сейчас в стадии рассекречивания находятся документы, c которыми мы работаем. Мы планируем обследование территории для выявления мест массовой гибели гражданского населения. Сейчас идет архивная проработка", - сказала РИА Новости Цунаева.По ее словам, работа ведется в рамках Международного общественного проекта "<a href="https://ria.ru/category_-bez-sroka-davnosti" target="_blank">Без срока давности"</a>.Ранее в Симферопольской школе-интернате №2 <a href="https://ria.ru/20200826/fashizm-1576335045.html" target="_blank">открыли памятный знак</a> для увековечивания памяти более 200 крымских детей, замученных фашистами в Ейске в 1942 году.Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "Без срока давности". В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры. В ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска.

https://ria.ru/20200430/1570792420.html

https://ria.ru/20200720/1574395926.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, елена цунаева, поисковое движение россии, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, общество