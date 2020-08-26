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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200826/fashizm-1576335045.html
В Крыму увековечили память детей, убитых фашистами в Ейске
Памятный знак открыли в Симферопольской школе-интернате №2 в среду для увековечивания памяти более 200 крымских детей, замученных фашистами в Ейске в 1942 году, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:09
2020-08-26T15:09
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ейск
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Памятный знак открыли в Симферопольской школе-интернате №2 в среду для увековечивания памяти более 200 крымских детей, замученных фашистами в Ейске в 1942 году, передает корреспондент РИА Новости.Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "<a href="https://ria.ru/category_-bez-sroka-davnosti" target="_blank">Без срока давности</a>". В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.Памятный знак, который открыли в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> – гранитный камень, на котором установлена табличка. На ней написано "В память о воспитанниках детских домов Симферополя – жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны. 214 детей-инвалидов, эвакуированные из Симферополя были зверски убиты в <a href="http://ria.ru/location_Ejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ейске</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> 9-10 октября 1942 года. Будем помнить всегда!"На церемонии присутствовали глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>, начальник управления ФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> Леонид Михайлюк, заместитель главы парламента Крыма Алла Пономаренко, сопредседатель центрального штаба ОНФ <a href="http://ria.ru/person_Elena_Cunaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Цунаева</a>, замминистра просвещения РФ Денис Грибов, ректор Московского педагогического университета Алексей Лубков."Наша задача - ни в коем случае не дать возможности повторения этой ужасной трагедии. Вечная память детям, мирным людям, кто погиб, тем, кто не вернулся с фронтов, царствие небесное и да здравствуют наши победители", – сказал на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.В свою очередь Цунаева отметила, что проект "Без срока давности", инициированный поисковиками, поддержали министерства, ведомства, вузы. "Это о том, что мы должны четко понимать: нацисты не просто пришли захватить нашу страну. Они пришли сражаться со всеми теми, кто здесь жил, независимо от того, держали они оружие в руках или нет. Спасибо всем, кто помог создать этот памятный знак. Мне кажется, что это особая справедливость, что этот камень будет стоять здесь, где живут дети – наше будущее", - сказала она на церемонии открытия.Цветы и игрушки возложили к памятному знаку участники церемонии, воспитанники школы-интерната.Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры.В ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача <a href="http://ria.ru/organization_Gestapo/" target="_blank" data-auto="true">Гестапо</a> Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска.
https://ria.ru/20200430/1570792420.html
https://ria.ru/20200720/1574395926.html
https://ria.ru/20200601/1572265592.html
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ейск, республика крым, общество

В Крыму увековечили память детей, убитых фашистами в Ейске

15:09 26.08.2020
667
© РИА НовостиПамять крымских детей, убитых фашистами в Ейске в годы войны, увековечили в Крыму
Память крымских детей, убитых фашистами в Ейске в годы войны, увековечили в Крыму
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Памятный знак открыли в Симферопольской школе-интернате №2 в среду для увековечивания памяти более 200 крымских детей, замученных фашистами в Ейске в 1942 году, передает корреспондент РИА Новости.
Подробные материалы об убийстве детдомовцев были опубликованы РИА Новости минувшей осенью в рамках проекта "Без срока давности". В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.
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Памятный знак, который открыли в Симферополе – гранитный камень, на котором установлена табличка. На ней написано "В память о воспитанниках детских домов Симферополя – жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны. 214 детей-инвалидов, эвакуированные из Симферополя были зверски убиты в Ейске Краснодарского края 9-10 октября 1942 года. Будем помнить всегда!"
На церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, начальник управления ФСБ по республике Крым и Севастополю Леонид Михайлюк, заместитель главы парламента Крыма Алла Пономаренко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, замминистра просвещения РФ Денис Грибов, ректор Московского педагогического университета Алексей Лубков.
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"Наша задача - ни в коем случае не дать возможности повторения этой ужасной трагедии. Вечная память детям, мирным людям, кто погиб, тем, кто не вернулся с фронтов, царствие небесное и да здравствуют наши победители", – сказал на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.
В свою очередь Цунаева отметила, что проект "Без срока давности", инициированный поисковиками, поддержали министерства, ведомства, вузы. "Это о том, что мы должны четко понимать: нацисты не просто пришли захватить нашу страну. Они пришли сражаться со всеми теми, кто здесь жил, независимо от того, держали они оружие в руках или нет. Спасибо всем, кто помог создать этот памятный знак. Мне кажется, что это особая справедливость, что этот камень будет стоять здесь, где живут дети – наше будущее", - сказала она на церемонии открытия.
Цветы и игрушки возложили к памятному знаку участники церемонии, воспитанники школы-интерната.
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Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры.
В ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска.
© РИА НовостиПамять крымских детей, убитых фашистами в Ейске в годы войны, увековечили в Крыму
Память крымских детей, убитых фашистами в Ейске в годы войны, увековечили в Крыму
© РИА Новости
Память крымских детей, убитых фашистами в Ейске в годы войны, увековечили в Крыму
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)ЕйскРеспублика КрымОбщество
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