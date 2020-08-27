https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576404841.html
"Вектор" допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса
Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, рассказал в эфире "России 24" Александр Рыжиков,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:12
2020-08-27T23:12
2020-08-27T23:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
медицина
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, рассказал в эфире "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор", являющегося разработчиком препарата."Третий этап будет идти параллельно — после регистрации", — уточнил он.Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, его планируют завершить в сентябре. По словам вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>, на данный момент у добровольцев не наблюдаются осложнения от препарата.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что вакцина "Вектора" будет надежной и эффективной.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что препарат уже начал <a href="https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385149.html" target="_blank">поступать в гражданский оборот</a>. Вакцинация пройдет в два этапа. Такая схема позволит выработать долговечный иммунитет к коронавирусу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380561.html
Дмитрий Пушков
... Папа,папа а какая разница между "на словах" и "реально"?? Ну сын... на словах у нас АЖ две вакцины, а реально НУЛЬ!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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