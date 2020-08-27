Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576404841.html
"Вектор" допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса
Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, рассказал в эфире "России 24" Александр Рыжиков,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:12
2020-08-27T23:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, рассказал в эфире "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор", являющегося разработчиком препарата."Третий этап будет идти параллельно — после регистрации", — уточнил он.Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, его планируют завершить в сентябре. По словам вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>, на данный момент у добровольцев не наблюдаются осложнения от препарата.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил уверенность, что вакцина "Вектора" будет надежной и эффективной.В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что препарат уже начал <a href="https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385149.html" target="_blank">поступать в гражданский оборот</a>. Вакцинация пройдет в два этапа. Такая схема позволит выработать долговечный иммунитет к коронавирусу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380561.html
... Папа,папа а какая разница между "на словах" и "реально"?? Ну сын... на словах у нас АЖ две вакцины, а реально НУЛЬ!
18
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", медицина, общество

"Вектор" допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса

23:12 27.08.2020
1464
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке, рассказал в эфире "России 24" Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор", являющегося разработчиком препарата.
"Третий этап будет идти параллельно — после регистрации", — уточнил он.
Вакцина от коронавируса Спутник V
Вчера, 14:10Распространение нового коронавируса
Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса
Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, его планируют завершить в сентябре. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на данный момент у добровольцев не наблюдаются осложнения от препарата.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что вакцина "Вектора" будет надежной и эффективной.
"Уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", — сказал глава государства в большом интервью для "России 24".
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарат уже начал поступать в гражданский оборот.
Вакцинация пройдет в два этапа. Такая схема позволит выработать долговечный иммунитет к коронавирусу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
36237112318
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"МедицинаОбщество
Популярные комментарии
... Папа,папа а какая разница между "на словах" и "реально"?? Ну сын... на словах у нас АЖ две вакцины, а реально НУЛЬ!
28 августа, 00:13
Дмитрий Пушков
1040004
Рекомендуем
Город Минск
Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию России
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
В Пентагоне прокомментировали инцидент в Сирии
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Алексей Навальный
Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой
Ольга Бузова
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Минобороны США: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния