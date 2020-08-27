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Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот
Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:19
2020-08-27T17:38
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот",- сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе".Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на покупку препарата. По его словам, Россия договорилась о его производстве в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Во вторник центру Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
В смысле в оборот? Нет еще разрешения комиссии по медэтике на 3-й испытательный этап... ВОЗ не дал одобрения...
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

15:19 27.08.2020 (обновлено: 17:38 27.08.2020)
14049
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
© РИА Новости / Минздрав РФ
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот",- сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе".
Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на покупку препарата. По его словам, Россия договорилась о его производстве в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.
Во вторник центру Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
101810326
Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
Популярные комментарии
В смысле в оборот? Нет еще разрешения комиссии по медэтике на 3-й испытательный этап... ВОЗ не дал одобрения...
27 августа, 15:40
brega
14330012
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27 августа, 15:20
Степан Краснов
1540007
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