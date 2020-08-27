https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576385149.html
Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот
Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:19
2020-08-27T15:19
2020-08-27T17:38
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот",- сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе".Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на покупку препарата. По его словам, Россия договорилась о его производстве в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Во вторник центру Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
brega
В смысле в оборот? Нет еще разрешения комиссии по медэтике на 3-й испытательный этап... ВОЗ не дал одобрения...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество