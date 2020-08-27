https://ria.ru/20200827/temrezov-1576384903.html
Темрезов: более 24 тысяч младшеклассников КЧР получат горячее питание
В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:15
2020-08-27T15:15
2020-08-27T15:15
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости</strong>. В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>. "Дети будут получать горячее питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Отдельное внимание будет уделяться вопросам качества питания: одно должно быть безопасным и здоровым", - уточнил Темрезов. Глава КЧР отметил, что горячее питание для младшеклассников будет обеспечено за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Темрезов добавил, что новый учебный год для школьников региона начнется 1 сентября в очной форме, но с учетом санитарно- эпидемиологических норм. Торжественные линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х и 11-х классов.
https://ria.ru/20200824/semya-1576254839.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости
. В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики Рашид Темрезов
.
"Дети будут получать горячее питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Отдельное внимание будет уделяться вопросам качества питания: одно должно быть безопасным и здоровым", - уточнил Темрезов.
Глава КЧР отметил, что горячее питание для младшеклассников будет обеспечено за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Темрезов добавил, что новый учебный год для школьников региона начнется 1 сентября в очной форме, но с учетом санитарно- эпидемиологических норм. Торжественные линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х и 11-х классов.