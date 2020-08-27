Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200827/temrezov-1576384903.html
Темрезов: более 24 тысяч младшеклассников КЧР получат горячее питание
В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:15
2020-08-27T15:15
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:219:1000:782_1400x0_80_0_0_4abc92e66732a4e45fad55e7b80eede9.jpg
<strong>ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости</strong>. В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>. "Дети будут получать горячее питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Отдельное внимание будет уделяться вопросам качества питания: одно должно быть безопасным и здоровым", - уточнил Темрезов. Глава КЧР отметил, что горячее питание для младшеклассников будет обеспечено за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Темрезов добавил, что новый учебный год для школьников региона начнется 1 сентября в очной форме, но с учетом санитарно- эпидемиологических норм. Торжественные линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х и 11-х классов.
https://ria.ru/20200824/semya-1576254839.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:125:1000:875_1400x0_80_0_0_7f87cf8586daf49b58a3033767fada7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов

Темрезов: более 24 тысяч младшеклассников КЧР получат горячее питание

15:15 27.08.2020
22
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с первого сентября бесплатным горячим питанием будут охвачены более 24 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщил РИА Новости глава республики Рашид Темрезов.
"Дети будут получать горячее питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Отдельное внимание будет уделяться вопросам качества питания: одно должно быть безопасным и здоровым", - уточнил Темрезов.
Глава КЧР отметил, что горячее питание для младшеклассников будет обеспечено за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Темрезов добавил, что новый учебный год для школьников региона начнется 1 сентября в очной форме, но с учетом санитарно- эпидемиологических норм. Торжественные линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х и 11-х классов.
Свадебные кольца
24 августа, 17:50Карачаево-Черкесская Республика
Супруги из КЧР победили во всероссийском конкурсе "Семья года 2020"
000000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
Рекомендуем
Города России. Оренбург
В Оренбурге откроется центр цифрового образования детей
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Почти 900 школ Нижегородской области готовы к новому учебному году
Онлайн-конференция о медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске.
В Верхневолжье с 2017 года отремонтировали почти 500 детских садов и школ
Ученица средней образовательной школы на дистанционном обучении со своей мамой у себя дома
Более 16 тысяч школьников МО пройдут профориентацию онлайн
Учитель в школьном кабинете
Глава Калужской области поблагодарил педагогов за профессионализм
Обложка книги Непобедимое солнце
Вышел новый роман Пелевина "Непобедимое солнце"
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
В операционной
В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку
Бизнесмены
Молодых бизнесменов Липецкой области поддержат на региональном уровне
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией
В российских больницах лечатся более 80 тысяч пациентов с COVID-19
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле
Митрополит Амфилохий позвал черногорцев на выборы ради защиты святынь
Организация питания в школах
Кузнецова оценила организацию питания школьников с диабетом и аллергией
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Начались поставки российской вакцины для пострегистрационных испытаний
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
МИД опроверг сообщения о переговорах по обмену американцев на россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния