АО "СУЭК" награждено президентской медалью за участие в акции #МыВместе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", учрежденной распоряжением президента России, сообщает пресс-служба СУЭК.
Акция "#МыВместе" была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, о награждении ее наиболее активных участников было объявлено на итоговой сессии волонтерского проекта, которая прошла в четверг в Москве с участием волонтеров и партнеров акции под председательством первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Памятные медали вручаются от имени президента РФ.
"На всех предприятиях СУЭК Андрея Мельниченко сотни волонтеров присоединились к инициативе #МыВместе с самого ее старта. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сайте акции, оснащены полными комплектами индивидуальных защитных средств. В рамках акции волонтеры взаимодействуют с Общероссийским народным фронтом, муниципальными администрациями, врачами городских районных больниц, и выясняют – где их помощь нужнее в данный момент. В частности, доставляют продуктовые и витаминные наборы, средства защиты – медицинские маски, антибактериальные влажные салфетки и мыло ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям, словом, всем, кому сегодня особенно нужна помощь", - сообщили в компании.
Кроме того, СУЭК оказывает помощь волонтерским штабам #МыВместе: в ряде регионов компания выделила средства на дооборудование помещений штабов, электрическое освещение уличных шатров для работы волонтеров в вечернее время. Регулярно угольщики передают добровольцам штаба #МыВместе средства защиты – перчатки, маски. Особое внимание волонтеров направлено на поддержку медицинского персонала инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия компании. В медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи.
"Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер. Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева.