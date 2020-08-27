https://ria.ru/20200827/suek-1576404336.html

АО "СУЭК" награждено президентской медалью за участие в акции #МыВместе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T22:43

2020-08-27T22:43

2020-08-27T22:43

сибирская угольная энергетическая компания

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирская угольная энергетическая компания</a> (СУЭК) награждена памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", учрежденной распоряжением президента России, сообщает пресс-служба СУЭК.Акция "#МыВместе" была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, о награждении ее наиболее активных участников было объявлено на итоговой сессии волонтерского проекта, которая прошла в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с участием волонтеров и партнеров акции под председательством первого замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кириенко</a>. Памятные медали вручаются от имени президента РФ."На всех предприятиях СУЭК <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Мельниченко</a> сотни волонтеров присоединились к инициативе #МыВместе с самого ее старта. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сайте акции, оснащены полными комплектами индивидуальных защитных средств. В рамках акции волонтеры взаимодействуют с Общероссийским народным фронтом, муниципальными администрациями, врачами городских районных больниц, и выясняют – где их помощь нужнее в данный момент. В частности, доставляют продуктовые и витаминные наборы, средства защиты – медицинские маски, антибактериальные влажные салфетки и мыло ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям, словом, всем, кому сегодня особенно нужна помощь", - сообщили в компании.Кроме того, СУЭК оказывает помощь волонтерским штабам #МыВместе: в ряде регионов компания выделила средства на дооборудование помещений штабов, электрическое освещение уличных шатров для работы волонтеров в вечернее время. Регулярно угольщики передают добровольцам штаба #МыВместе средства защиты – перчатки, маски. Особое внимание волонтеров направлено на поддержку медицинского персонала инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия компании. В медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи. "Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер. Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева.

https://ria.ru/20200508/1571148820.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская угольная энергетическая компания, новости компаний - экономика