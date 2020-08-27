https://ria.ru/20200827/stoltenberg-1576402460.html

Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в Белоруссии. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:50

2020-08-27T20:50

2020-08-27T20:50

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

нато

владимир путин

белоруссия

йенс столтенберг

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Мы уважаем территориальную целостность Белоруссии. Белоруссия - суверенное и независимое государство. И никто - включая Россию - не должен вмешиваться в происходящее там", - заявил генсек в интервью изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a>.Он призвал президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> обеспечить народ страны возможностью "определить будущее" государства. "В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо", - добавил он."Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства - Белоруссии", - заявил генсек в интервью агентству Рейтер, отметив, что НАТО следует этим принципам.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576401694.html

Sergej Klassen Типа не мешайте нам совершать очередной антиконстицуонный переворот. 102

levksm "Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии...". Такие заявления настораживают. И вообще, причем тут НАТО к Белоруссии, Йенс? 43

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, нато, владимир путин, белоруссия, йенс столтенберг, в мире