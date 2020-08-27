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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/stoltenberg-1576402460.html
Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в Белоруссии. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:50
2020-08-27T20:50
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
нато
владимир путин
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Мы уважаем территориальную целостность Белоруссии. Белоруссия - суверенное и независимое государство. И никто - включая Россию - не должен вмешиваться в происходящее там", - заявил генсек в интервью изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a>.Он призвал президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> обеспечить народ страны возможностью "определить будущее" государства. "В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо", - добавил он."Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства - Белоруссии", - заявил генсек в интервью агентству Рейтер, отметив, что НАТО следует этим принципам.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576401694.html
Типа не мешайте нам совершать очередной антиконстицуонный переворот.
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"Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии...". Такие заявления настораживают. И вообще, причем тут НАТО к Белоруссии, Йенс?
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, нато, владимир путин, белоруссия, йенс столтенберг, в мире

Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии

20:50 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в Белоруссии.
"Мы уважаем территориальную целостность Белоруссии. Белоруссия - суверенное и независимое государство. И никто - включая Россию - не должен вмешиваться в происходящее там", - заявил генсек в интервью изданию Bild.
Он призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко обеспечить народ страны возможностью "определить будущее" государства. "В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо", - добавил он.
"Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства - Белоруссии", - заявил генсек в интервью агентству Рейтер, отметив, что НАТО следует этим принципам.
Участники митинга в поддержку оппозиции у здания посольства Белоруссии в Киеве
Вчера, 20:24
Оппозиция в Минске выступила против вмешательства российских силовиков
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
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Обсудить 83
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоНАТОВладимир ПутинБелоруссияЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Типа не мешайте нам совершать очередной антиконстицуонный переворот.
27 августа, 20:54
Sergej Klassen
9410115
"Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии...". Такие заявления настораживают. И вообще, причем тут НАТО к Белоруссии, Йенс?
27 августа, 21:01
llevksm
3810013
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