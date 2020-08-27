https://ria.ru/20200827/son-1576363182.html

Раскрыта смертельная опасность дневного сна

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часа. Об этом... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T07:37

2020-08-27T07:37

2020-08-27T07:37

здоровье

здоровье - общество

китай

гуанчжоу

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Ученые из Медицинского университета <a href="http://ria.ru/location_Guangzhou/" target="_blank" data-auto="true">Гуанчжоу</a> в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часа. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-08-naps-bad-health.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Исследователи обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем. Результаты анализа показали, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти от всех причин. Долгий дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки.Исследователи утверждают, что в общем дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%. При этом, у женщин и людей старшего возраста связь сна и риска смерти оказалась более выраженной и составила 22% и 17% соответственно.Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова <a href="https://ria.ru/person_mikhail-poluektov/" target="_blank">Михаил Полуэктов</a> развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып. По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

https://ria.ru/20191024/1560144253.html

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китай

гуанчжоу

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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