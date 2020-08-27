https://ria.ru/20200827/solovev-1576404671.html

Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным

Личный врач Алексея Навального и сопровождавшие его в поездке люди должны сообщить важную информацию, заявил телеведущий Владимир Соловьев. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T23:00

2020-08-27T23:00

2020-08-27T23:00

госпитализация алексея навального

россия

владимир соловьев (телеведущий)

алексей навальный

москва

томск

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Личный врач <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и сопровождавшие его в поездке люди должны сообщить важную информацию, заявил телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>.В первую очередь журналист пожелал выздоровления самому блогеру и выразил надежду, что он полностью восстановится."Молодой человек 44-х лет. Жена. Дети. Родители. Для них все происходящее с ним — трагедия. Им сейчас очень тяжело", — написал Соловьев в Telegram.Также телеведущий заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения блогера. По его словам, омские врачи подверглись настоящей травле, в то время как любое заявление немецких докторов воспринимается без какой-либо критики.Помимо этого, Соловьев задал ряд вопросов, ответы на которые должны дать личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники."Какие болезни перенес Навальный в последнее время? Какие лекарства принимал? Когда сдавал анализ крови до случившегося и что показали эти анализы? Как питался до поездки (была информация, что находился на жесткой диете)? Чем питался и откуда заказывал еду во время поездки? С кем из людей находился в непосредственном контакте во время поездки? Замечали ли что-либо странное? Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных?" — перечислил он.Кроме того, журналист призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей. По мнению Соловьева, это позволит избежать политизации лечения Навального и оказать ему наиболее эффективную помощь.Госпитализация НавальногоНеделю назад в Омске экстренно сел самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, потому что блогеру стало плохо на борту. Пациента госпитализировали, он впал в кому. В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику.После того как врачи из клиники Charite заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, омские медики попросили немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Российские специалисты отметили, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врачи добавили, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20200827/pozner-1576394147.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

Ярослав Погодин На самом деле этот парень волею или нет провёл огромную работу для безопасности России. Искренне переживаю за ситуацию с Алексеем. И оперативность предоставления борта из России наводит на мысль о преднамеренной акции 10

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россия

москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, москва, томск, омск, общество