Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/solovev-1576404671.html
Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным
Личный врач Алексея Навального и сопровождавшие его в поездке люди должны сообщить важную информацию, заявил телеведущий Владимир Соловьев. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:00
2020-08-27T23:00
госпитализация алексея навального
россия
владимир соловьев (телеведущий)
алексей навальный
москва
томск
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Личный врач <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и сопровождавшие его в поездке люди должны сообщить важную информацию, заявил телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>.В первую очередь журналист пожелал выздоровления самому блогеру и выразил надежду, что он полностью восстановится."Молодой человек 44-х лет. Жена. Дети. Родители. Для них все происходящее с ним — трагедия. Им сейчас очень тяжело", — написал Соловьев в Telegram.Также телеведущий заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения блогера. По его словам, омские врачи подверглись настоящей травле, в то время как любое заявление немецких докторов воспринимается без какой-либо критики.Помимо этого, Соловьев задал ряд вопросов, ответы на которые должны дать личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники."Какие болезни перенес Навальный в последнее время? Какие лекарства принимал? Когда сдавал анализ крови до случившегося и что показали эти анализы? Как питался до поездки (была информация, что находился на жесткой диете)? Чем питался и откуда заказывал еду во время поездки? С кем из людей находился в непосредственном контакте во время поездки? Замечали ли что-либо странное? Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных?" — перечислил он.Кроме того, журналист призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей. По мнению Соловьева, это позволит избежать политизации лечения Навального и оказать ему наиболее эффективную помощь.Госпитализация НавальногоНеделю назад в Омске экстренно сел самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, потому что блогеру стало плохо на борту. Пациента госпитализировали, он впал в кому. В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику.После того как врачи из клиники Charite заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, омские медики попросили немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Российские специалисты отметили, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врачи добавили, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20200827/pozner-1576394147.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
На самом деле этот парень волею или нет провёл огромную работу для безопасности России. Искренне переживаю за ситуацию с Алексеем. И оперативность предоставления борта из России наводит на мысль о преднамеренной акции
10
8
россия
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb9adcbab74836693b154b946dd0c348.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), алексей навальный, москва, томск, омск, общество

Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным

23:00 27.08.2020
6412
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Личный врач Алексея Навального и сопровождавшие его в поездке люди должны сообщить важную информацию, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
В первую очередь журналист пожелал выздоровления самому блогеру и выразил надежду, что он полностью восстановится.
Алексей Навальный
Вчера, 17:24
Познер заступился за врачей из-за ситуации с Навальным
"Молодой человек 44-х лет. Жена. Дети. Родители. Для них все происходящее с ним — трагедия. Им сейчас очень тяжело", — написал Соловьев в Telegram.
Также телеведущий заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения блогера. По его словам, омские врачи подверглись настоящей травле, в то время как любое заявление немецких докторов воспринимается без какой-либо критики.
Помимо этого, Соловьев задал ряд вопросов, ответы на которые должны дать личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники.
"Какие болезни перенес Навальный в последнее время? Какие лекарства принимал? Когда сдавал анализ крови до случившегося и что показали эти анализы? Как питался до поездки (была информация, что находился на жесткой диете)? Чем питался и откуда заказывал еду во время поездки? С кем из людей находился в непосредственном контакте во время поездки? Замечали ли что-либо странное? Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных?" — перечислил он.
Алексей Навальный
26 августа, 20:53
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Кроме того, журналист призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей. По мнению Соловьева, это позволит избежать политизации лечения Навального и оказать ему наиболее эффективную помощь.

Госпитализация Навального

Неделю назад в Омске экстренно сел самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, потому что блогеру стало плохо на борту. Пациента госпитализировали, он впал в кому. В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику.
После того как врачи из клиники Charite заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, омские медики попросили немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Российские специалисты отметили, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врачи добавили, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.
Супруга Алексея Навального Юлия
24 августа, 09:16
"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального
Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
107630720
Обсудить 8
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Алексей НавальныйМоскваТомскОмскОбщество
Популярные комментарии
На самом деле этот парень волею или нет провёл огромную работу для безопасности России. Искренне переживаю за ситуацию с Алексеем. И оперативность предоставления борта из России наводит на мысль о преднамеренной акции
27 августа, 23:16
Ярослав Погодин
511003
Рекомендуем
Город Минск
Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
СМИ: армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь
Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
В Пентагоне прокомментировали инцидент в Сирии
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден готов провести дебаты с Трампом
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию России
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
В Пентагоне прокомментировали запуск Пекином ракет в Южно-Китайском море
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
В Иране заявили, что Помпео живет в "параллельной вселенной"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния