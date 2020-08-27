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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/siloviki-1576397291.html
Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:26
2020-08-27T18:26
протесты в белоруссии
россия
матеуш моравецкий
владимир путин
польша
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html" target="_blank">создал резерв</a> из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Путин напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ."Он (Лукашенко. — Прим.ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", — пояснил президент.Протесты в БелоруссииПротесты в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов. Оппозиция результаты не признала и потребовала новых выборов. Главная соперница действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> покинула страну.В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В последующем правоохранители почти не мешали проведению несанкционированных акций.По последним данным, за все время задержаны около семи тысяч человек, пострадали несколько сотен, в том числе около 150 силовиков. Погибли трое протестующих.
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
Страшно? Знают поляки, чье мясо съели. Уже и боевиков для погромов подготовили, а тут сташно стало...
186
Ну да. Будем мы ещё у всяких Лёликов Болеков разрешения спрашивать
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россия
польша
белоруссия
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россия, матеуш моравецкий, владимир путин, польша, белоруссия, безопасность, в мире

Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска

18:26 27.08.2020
23100
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии", — написал политик в Twitter.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.
Путин напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ.
"Он (Лукашенко. — Прим.ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", — пояснил президент.
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Протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов. Оппозиция результаты не признала и потребовала новых выборов. Главная соперница действующего главы государства Светлана Тихановская покинула страну.
В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В последующем правоохранители почти не мешали проведению несанкционированных акций.
По последним данным, за все время задержаны около семи тысяч человек, пострадали несколько сотен, в том числе около 150 силовиков. Погибли трое протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоссияМатеуш МоравецкийВладимир ПутинПольшаБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Страшно? Знают поляки, чье мясо съели. Уже и боевиков для погромов подготовили, а тут сташно стало...
27 августа, 18:31
Саша Неваша
1501000111
Ну да. Будем мы ещё у всяких Лёликов Болеков разрешения спрашивать
27 августа, 18:28
Чипалина Лукин
1451100110
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