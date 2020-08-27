Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии", — написал политик в Twitter.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.
Путин напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ.
"Он (Лукашенко. — Прим.ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", — пояснил президент.
Протесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов. Оппозиция результаты не признала и потребовала новых выборов. Главная соперница действующего главы государства Светлана Тихановская покинула страну.
В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В последующем правоохранители почти не мешали проведению несанкционированных акций.
По последним данным, за все время задержаны около семи тысяч человек, пострадали несколько сотен, в том числе около 150 силовиков. Погибли трое протестующих.