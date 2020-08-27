https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html

Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники

Школьники в РФ чаще всего жалуются на конфликты с учителями, для решения этой проблемы надо совершенствовать службы медиации в школах и работать над... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:06

2020-08-27T13:06

2020-08-27T13:13

социальный навигатор

сн_образование

анна кузнецова

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Школьники в РФ чаще всего жалуются на конфликты с учителями, для решения этой проблемы надо совершенствовать службы медиации в школах и работать над воспитательными программами, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Комментируя возможные пути решения проблем, связанных с конфликтами учителей и детей, Кузнецова отметила, что важно задействовать "все имеющиеся механизмы". Так, уже сейчас в школах созданы структуры по разрешению школьных конфликтов – службы медиации."Но фундаментальное решение проблемы – это воспитательные программы. Большее количество времени дети проводят в школе, поэтому важно, чтобы именно здесь им было комфортно, чтобы они не ходили в школу как на каторгу. Многие дети испытывают тревогу не только из-за уроков, кого-то не принимают в коллективе, есть конфликт или недопонимание. Это необходимо преодолеть, прежде всего", - заключила Кузнецова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575755308.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анна кузнецова, общество