https://ria.ru/20200827/sfu-1576326197.html

Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые

Древние артефакты были обнаружены в ходе раскопок в местности Усть-Кова в Красноярском крае исследователями Сибирского федерального университета (СФУ) и... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T03:00

2020-08-27T03:00

2020-08-27T03:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российская академия наук

сибирский федеральный университет

красноярский край

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. </strong>Древние артефакты были обнаружены в ходе раскопок в местности Усть-Кова в Красноярском крае исследователями Сибирского федерального университета (СФУ) и института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Некоторые находки, возраст которых от 24 тысяч лет, указывают на высокий уровень развития технологий и религиозные взгляды древних жителей Сибири, считают ученые. Это позволяет сделать выводы, что в эпоху палеолита регион был крупным центром цивилизации. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235222671930114X" target="_blank">опубликованы в научном журнале</a> Archaeological Research in Asia.По словам ученых, найденные произведения древнего искусства указывают на характер зарождающихся религиозных представлений и уточняют эволюцию и происхождение древних технологий Северной Евразии, а также помогают выяснить, с кем поддерживали контакты первые жители Сибири.Как отметили авторы исследования, изучение многослойной стоянки древних людей в районе затопленного поселка Усть-Кова в Красноярском крае длится более полувека.По его словам, исследователи, обработав микроскопические снимки статуэтки мамонта, сделанной из крупного фрагмента бивня, восстановили технологию обработки мамонтовой кости, которую использовали древние мастера.“Методы и приемы обработки мамонтовой кости, применявшиеся жителями Усть-Ковы, роднят эти артефакты с древними произведениями искусства со стоянки Мальта в Иркутской области на реке Белой”, – отметил ученый.Это, по мнению исследователей, доказывает существование культурных и технологических связей между древними обитателями Сибири, наладившими речное сообщение с незапамятных времен.“Найденная фигура мамонта с обеих сторон покрыта красками: одна сторона – красная, другая – черная. Это указывает на зарождение у древних людей религиозных взглядов, связанных с жизненными и космическими представлениями, ведь красный – это цвет крови и жизни, а черный – тьмы и смерти”, – рассказал Николай Дроздов.Технологию изготовления таких красок, по словам ученых, в настоящее время изучают на базе СО РАН в Красноярске с помощью методов спектрального анализа.Как отметили специалисты, уже сейчас известно, что в качестве красителей древние мастера использовали охру, чтобы создать красные оттенки, марганец и магний для бордового и сок полыни и осоки для окрашивания в темно-синий.По словам ученых, следующим объектом их исследования станут наскальные изображения периода неолита, бронзового и железного веков в Мотыгинском районе Красноярского края, в Хакасии и Тыве. Археологи планируют подробно изучить составы красок, использовавшихся для наскальной живописи.По мнению исследователей, среди артефактов Усть-Ковы, большой интерес вызывают и другие изделия. Среди них – первое в Сибири графическое изображение лошади на пластине из бивня мамонта, которому 18 тысяч лет.“Эти произведения, не считая многочисленных подвесок, бусин, обломков браслетов, пуговиц вытянутой формы и окрашенных колец, дошли до нас в хорошей сохранности. Они уникальны и имеют огромное значение не только для российской, но и для мировой археологии”, – заявил Дроздов.Помимо артефактов стоянки Усть-Кова на территории Красноярского края есть и другие интересные находки, касающиеся древних культур, отметили авторы исследования.“Например, костяной стержень возрастом 18 тысяч лет с изображениями в виде точечной спирали. Вероятнее всего, он служил древним сибирякам солнечно-лунным календарем”, – рассказал Николай Дроздов.Кроме того, по словам ученых, более 50 лет назад на месте плотины Богучанской ГЭС обнаружили захоронение шамана бронзового века. Там же были найдены две антропоморфные статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. В их глазницы вставлены бусинки из белого пирофиллита, месторождения которого сосредоточены в Передней Азии.Такие артефакты, по мнению ученых, наряду с находками в Денисовой пещере на Алтае, доказывают, что народы, населявшие Сибирь в каменном веке, были высокоразвитыми и ни в чем не уступали своим современникам с территорий современного Китая, Испании и Франции.

https://ria.ru/20200617/1572821276.html

https://ria.ru/20191216/1562349688.html

https://ria.ru/20191203/1561855580.html

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, сибирский федеральный университет, красноярский край