В Иране заявили, что Помпео живет в "параллельной вселенной"
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
© AP Photo / Hamid Foroutan
ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео живет в "параллельной вселенной", говоря, что международные санкции против Тегерана будут восстановлены, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее Помпео заявил, что санкции против Ирана вернутся 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), поскольку США передали СБ ООН уведомление с требованием восстановить санкции. Госсекретарь ссылался на положения резолюции 2231 СБ ООН, описав процедуру их восстановления в течение 30 дней после подачи уведомления.
Однако члены Совбеза ООН 25 августа не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231 законным – подавляющее большинство стран в СБ считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг. Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани отказался дать ход запросу США на восстановление санкций против ИРИ.
Об этом напомнил и представитель МИД Ирана, указав, что США более не являются участником ядерной сделки.
"Время пошло лишь в параллельной вселенной Помпео", - написал Хатибзаде в Twitter.
13 members, incl. President of UNSC have declared that America has NO legal standing in the first place to recourse to 2231, as it's not a JCPOA participant.— Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) August 27, 2020
The clock is ticking just in Pompeo's
parallel alternate universe! This happens when an ex-spymaster leads US diplomacy. pic.twitter.com/k7LlHTT33t
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.