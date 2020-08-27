https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576405218.html

В Иране заявили, что Помпео живет в "параллельной вселенной"

Госсекретарь США Майк Помпео живет в "параллельной вселенной", говоря, что международные санкции против Тегерана будут восстановлены, заявил официальный... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T23:39

2020-08-27T23:39

2020-08-27T23:39

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

мид ирана

оон

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_88e7d08f7b0cc18dee6eb9f63fd6d62a.jpg

<strong>ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости.</strong> Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> живет в "параллельной вселенной", говоря, что международные санкции против Тегерана будут восстановлены, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее Помпео заявил, что санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> вернутся 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), поскольку США передали <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> уведомление с требованием восстановить санкции. Госсекретарь ссылался на положения резолюции 2231 СБ ООН, описав процедуру их восстановления в течение 30 дней после подачи уведомления.Однако члены Совбеза ООН 25 августа не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231 законным – подавляющее большинство стран в СБ считают, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> не имеет права на такой шаг. Председатель СБ ООН, постпред <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> при организации Диан Трианшах Джани отказался дать ход запросу США на восстановление санкций против ИРИ.Об этом напомнил и представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a>, указав, что США более не являются участником ядерной сделки."Время пошло лишь в параллельной вселенной Помпео", - написал Хатибзаде в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

1

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, мид ирана, оон, иран, сша, в мире