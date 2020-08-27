https://ria.ru/20200827/rzhd-1576365255.html

Глава РЖД рассказал о магии железных дорог

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости признался, что его завораживают железные дороги, а пять лет на посту пролетели как один день. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:50

2020-08-27T09:50

2020-08-27T11:05

олег белозеров

ржд

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Генеральный директор РЖД <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a> в интервью РИА Новости признался, что его завораживают железные дороги, а пять лет на посту пролетели как один день.Белозеров стал президентом РЖД 20 августа 2015 года. Однако затем название должности было изменено на "генеральный директор". Распоряжение правительства РФ, которое является единственным акционером компании, о назначении Белозерова на пост генерального директора РЖД сроком на пять лет было подписано 17 ноября 2017 года. Он признался, что пять лет на посту пролетели быстро."Мы с Вами беседуем, а в это время тысячи локомотивных бригад ведут поезда, работает диспетчерский аппарат, грузятся десятки тысяч вагонов, пассажиры едут по своим делам – гигантская технологическая система работает в едином ритме. Нравится – это слишком простое определение, откровенно – завораживает!" - ответил Белозеров на вопрос, нравится ли ему его работа и чем.Он отметил, что на этом посту всегда надо быть в курсе того, что происходит, и нет каких-то отдельных элементов, которые были бы не важны или не были бы связаны с другими."Еще хочу сказать о своих коллегах: это сплоченный, компетентный, высокопрофессиональный коллектив. Благодаря ему постоянно учусь чему-то новому", - добавил он.<strong><a href="https://ria.ru/20200827/belozerov-1576367521.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/rzhd-1576364778.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575504036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белозеров, ржд, экономика