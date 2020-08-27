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https://ria.ru/20200827/rak-1576364318.html
Названа категория людей, у которых быстро развивается рак
Хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал о влиянии возраста на скорость развития онкологических заболеваний. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:05
2020-08-27T10:31
иван карасев
рак
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEV1qD4AWXS/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> рассказал о влиянии возраста на скорость развития <a href="https://ria.ru/keyword_rak" target="_blank">онкологических заболеваний</a>. Онколог согласился с распространенным мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, — это связано со скоростью обменных процессов в организме. Кроме того, на фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее растут гормоночувствительные опухоли.Карасев привел пример, когда у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев. Он также напомнил, что любые гормональные нарушения и сбои могут привести к возникновению заболевания. Что касается наследственности, то, по словам врача, такой тип рака встречается в пяти-семи процентах случаев от общего числа.В заключение Карасев призвал регулярно проходить обследование организма, поскольку у ранних форм рака нет симптомов.
https://ria.ru/20200825/rak-1576273190.html
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РИА Новости
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иван карасев, рак, общество

Названа категория людей, у которых быстро развивается рак

09:05 27.08.2020 (обновлено: 10:31 27.08.2020)
28886
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram рассказал о влиянии возраста на скорость развития онкологических заболеваний.
Онколог согласился с распространенным мнением, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, — это связано со скоростью обменных процессов в организме. Кроме того, на фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее растут гормоночувствительные опухоли.
Карасев привел пример, когда у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев. Он также напомнил, что любые гормональные нарушения и сбои могут привести к возникновению заболевания. Что касается наследственности, то, по словам врача, такой тип рака встречается в пяти-семи процентах случаев от общего числа.
В заключение Карасев призвал регулярно проходить обследование организма, поскольку у ранних форм рака нет симптомов.
Врач анализирует рентген легких
25 августа, 10:44
Названа основная причина рака легких у некурящих
1931476536
Обсудить 3
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