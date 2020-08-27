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В Ленобласти мужчина запрыгнул на капот полицейского авто и разбил стекло
Полиция проводит проверку по факту повреждения полицейского автомобиля, на который запрыгнул нетрезвый мужчина, повредивший крышу и стекло машины, инцидент... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:19
2020-08-27T13:19
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку по факту повреждения полицейского автомобиля, на который запрыгнул нетрезвый мужчина, повредивший крышу и стекло машины, инцидент произошел в Выборгском районе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в ночь на 27 августа в поселке Первомайском сотрудники полиции при патрулировании увидели мужчину, лежавшего на проезжей части. "В тот момент, когда инспекторы остановились рядом с мужчиной для выяснения его состояния, тот вскочил и прыгнул на капот полицейской машины. Своими действиям он повредил крышу, проблесковые маячки и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина был под действием наркотиков. Ему вызвали скорую помощь. Будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.
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ленинградская область
санкт-петербург
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленобласти мужчина запрыгнул на капот полицейского авто и разбил стекло

13:19 27.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту повреждения полицейского автомобиля, на который запрыгнул нетрезвый мужчина, повредивший крышу и стекло машины, инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится проверка по факту повреждения полицейского автомобиля в Выборгском районе Ленинградской области", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 27 августа в поселке Первомайском сотрудники полиции при патрулировании увидели мужчину, лежавшего на проезжей части. "В тот момент, когда инспекторы остановились рядом с мужчиной для выяснения его состояния, тот вскочил и прыгнул на капот полицейской машины. Своими действиям он повредил крышу, проблесковые маячки и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина был под действием наркотиков. Ему вызвали скорую помощь. Будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.
Сотрудник полиции
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