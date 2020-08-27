https://ria.ru/20200827/pyanstvo-1576376119.html

В Ленобласти мужчина запрыгнул на капот полицейского авто и разбил стекло

Полиция проводит проверку по факту повреждения полицейского автомобиля, на который запрыгнул нетрезвый мужчина, повредивший крышу и стекло машины, инцидент... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:19

2020-08-27T13:19

2020-08-27T13:19

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку по факту повреждения полицейского автомобиля, на который запрыгнул нетрезвый мужчина, повредивший крышу и стекло машины, инцидент произошел в Выборгском районе <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в ночь на 27 августа в поселке Первомайском сотрудники полиции при патрулировании увидели мужчину, лежавшего на проезжей части. "В тот момент, когда инспекторы остановились рядом с мужчиной для выяснения его состояния, тот вскочил и прыгнул на капот полицейской машины. Своими действиям он повредил крышу, проблесковые маячки и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина был под действием наркотиков. Ему вызвали скорую помощь. Будет возбуждено уголовное дело о повреждении имущества.

https://ria.ru/20200722/1574725025.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия