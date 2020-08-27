https://ria.ru/20200827/pozner-1576394147.html

Познер заступился за врачей из-за ситуации с Навальным

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:24

2020-08-27T17:24

2020-08-28T01:33

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

владимир познер

германия

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с <u><a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576349472.html">Радио Sputnik</a></u> назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", — сказал он.По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту."Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий.Журналист объяснил свою позицию низким уровнем поддержки блогера. При этом случившееся — тяжелый удар по России, поэтому власти заинтересованы в том, чтобы найти виновных, добавил он.Познер также подчеркнул, что, несмотря на непростые отношения с Навальным, искренне желает ему выздоровления.Госпитализация НавальногоНеделю назад в Омске экстренно сел самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, потому что блогеру стало плохо на борту. Пациента госпитализировали, он впал в кому. В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из берлинской клиники Charite заявили об отравлении Навального неизвестным веществом, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html

Sergej Klassen Да это и ежу понятно, что живой этот блогер нужнее России, чем мёртвый. Отравление блогера интересен только западу. Они (запад) *сакральные жертвы* штампуют под копирку. 359

Людмила Николаевна Познер- двуликий Янус...таких большинство! а вот Навальных по пальцам пересчитать и тех истребляют! 351

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, владимир познер, германия, общество