Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200827/polanski-1576344935.html
Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
Суд отказал Полански в восстановлении его прав в Академии киноискусств, решив, что у организации были основания лишить его членства в мае 2018 года, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:45
2020-08-27T02:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
роман полански
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/43786/77/437867704_0:337:2627:1815_1400x0_80_0_0_9a5f580dd9454a77b264fb82e8b39a05.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Суд отказал Полански в восстановлении его прав в Академии киноискусств, решив, что у организации были основания лишить его членства в мае 2018 года, <a href="https://variety.com/2020/film/news/roman-polanski-academy-reinstatement-denied-1234748286/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Режиссер обратился в суд в апреле 2019 года, настаивая, что его "исключили" несправедливо и без предупреждения. Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что Полански действительно заранее не поставили в известность, но отметила, что у Академии были все основания принять такое решение, оно не было результатом "произвола, каприза или злоупотребления полномочиями". Заседание проходило дистанционно в режиме видеоконференции.В зале присутствовал только адвокат Харланд Браун в защитной маске. Он заявил, что режиссер не будет оспаривать вынесенный вердикт, поскольку само членство не имеет для него значения, его больше возмущает то, что его исключили без обычной в таком случае процедуры.Полански не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Так, в 1978 году его признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки, но он покинул США еще до оглашения приговора и долгое время скрывался от американского правосудия. Он снял такие фильмы как "Нож в воде", "Тупик", "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Офицер и шпион", а за "Пианиста" получил премию "Оскар" в 2002 году.
https://ria.ru/20190828/1558008051.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/43786/77/437867704_0:30:2627:2000_1400x0_80_0_0_1182e64843ad2a263f21adc43ce406e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, роман полански, сша

Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии

02:45 27.08.2020
101
© РИА Новости / Юрий Чичков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Роман Полански
Кинорежиссер Роман Полански
© РИА Новости / Юрий Чичков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Суд отказал Полански в восстановлении его прав в Академии киноискусств, решив, что у организации были основания лишить его членства в мае 2018 года, сообщает Variety.
Режиссер обратился в суд в апреле 2019 года, настаивая, что его "исключили" несправедливо и без предупреждения.
Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что Полански действительно заранее не поставили в известность, но отметила, что у Академии были все основания принять такое решение, оно не было результатом "произвола, каприза или злоупотребления полномочиями".
Заседание проходило дистанционно в режиме видеоконференции.
В зале присутствовал только адвокат Харланд Браун в защитной маске. Он заявил, что режиссер не будет оспаривать вынесенный вердикт, поскольку само членство не имеет для него значения, его больше возмущает то, что его исключили без обычной в таком случае процедуры.
Полански не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Так, в 1978 году его признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки, но он покинул США еще до оглашения приговора и долгое время скрывался от американского правосудия.
Он снял такие фильмы как "Нож в воде", "Тупик", "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Офицер и шпион", а за "Пианиста" получил премию "Оскар" в 2002 году.
Режиссер Роман Полански
28 августа 2019, 19:40Культура
Лукреция Мартель проигнорирует ужин в честь Романа Полански в Венеции
300010
КультураКино и сериалыНовости культурыРоман ПоланскиСША
Рекомендуем
Запуск новой микроракеты-носителя Цзелун-1 с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Скульптура мамонта (бивень). Поздний палеолит. Усть-Кова
Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
Смартфон
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн
Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
Американский полицейский
Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
Вид с вершины горы на долину Сузы, Италия
Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
Пробуждение
Когда недосып может быть полезен
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
День знаний в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния