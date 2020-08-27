https://ria.ru/20200827/polanski-1576344935.html

Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии

Суд отказал Полански в восстановлении его прав в Академии киноискусств, решив, что у организации были основания лишить его членства в мае 2018 года, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T02:45

2020-08-27T02:45

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роман полански

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Суд отказал Полански в восстановлении его прав в Академии киноискусств, решив, что у организации были основания лишить его членства в мае 2018 года, <a href="https://variety.com/2020/film/news/roman-polanski-academy-reinstatement-denied-1234748286/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Режиссер обратился в суд в апреле 2019 года, настаивая, что его "исключили" несправедливо и без предупреждения. Судья Мэри Стробел согласилась с тем, что Полански действительно заранее не поставили в известность, но отметила, что у Академии были все основания принять такое решение, оно не было результатом "произвола, каприза или злоупотребления полномочиями". Заседание проходило дистанционно в режиме видеоконференции.В зале присутствовал только адвокат Харланд Браун в защитной маске. Он заявил, что режиссер не будет оспаривать вынесенный вердикт, поскольку само членство не имеет для него значения, его больше возмущает то, что его исключили без обычной в таком случае процедуры.Полански не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Так, в 1978 году его признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки, но он покинул США еще до оглашения приговора и долгое время скрывался от американского правосудия. Он снял такие фильмы как "Нож в воде", "Тупик", "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Офицер и шпион", а за "Пианиста" получил премию "Оскар" в 2002 году.

https://ria.ru/20190828/1558008051.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, роман полански, сша