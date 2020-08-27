https://ria.ru/20200827/osen-1576361671.html
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T04:02
2020-08-27T04:02
2020-08-27T11:17
климат
алексей кокорин
всемирный фонд дикой природы
осень
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">Осень</a> в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pogoda-1576343957.html">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>. По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели. "Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.
https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климат, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, осень, общество
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осень
в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik
директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF
) России Алексей Кокорин
.
По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.
"Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень позже", — рассказал Кокорин.
В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.
"Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.