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Россиян призвали не ждать осень вовремя
Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T04:02
2020-08-27T11:17
климат
алексей кокорин
всемирный фонд дикой природы
осень
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">Осень</a> в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pogoda-1576343957.html">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>. По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели. "Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.
https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html
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РИА Новости
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климат, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, осень, общество

Россиян призвали не ждать осень вовремя

04:02 27.08.2020 (обновлено: 11:17 27.08.2020)
42733
© РИА Новости / Максим Блинов Девушка в Коломенском парке в Москве
 Девушка в Коломенском парке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка в Коломенском парке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.

"Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень позже", — рассказал Кокорин.

В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.
"Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.
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КлиматАлексей КокоринВсемирный фонд дикой природыОсеньОбщество
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