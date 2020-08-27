https://ria.ru/20200827/osen-1576361671.html

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T04:02

2020-08-27T04:02

2020-08-27T11:17

климат

алексей кокорин

всемирный фонд дикой природы

осень

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_osen/" target="_blank">Осень</a> в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pogoda-1576343957.html">радио Sputnik</a> директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kokorin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кокорин</a>. По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт. По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели. "Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.

https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, осень, общество