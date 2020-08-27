https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576386757.html

Прокуратура не нашла причин для уголовного дела из-за Навального

Свидетельств о преступных действиях в отношении Алексея Навального пока нет, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:44

2020-08-27T15:44

2020-08-27T15:44

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Свидетельств о преступных действиях в отношении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пока нет, сообщил официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Доследственную проверку провели еще 20 августа. Это является, по его словам, стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.Госпитализация НавальногоНавальный попал в реанимацию 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока не обнаружено."Пытаются очернить"В свою очередь, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".В день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Россия выступила за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html

Yury M Конечно не нашла. Он сам себя траванул самогоном, или какие вы там ещё у себя в редакции версии придумывали? 47

Vanya Duplin Не, это Петров и Боширов гречкой с новичком дверь в туалет самолета смазали, а Лешенька и лизнул по незнанию... 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный