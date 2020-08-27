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https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html
Charite назвала спекуляцией статью о связи ситуаций Навального и Гебрева
Берлинская клиника Charite не комментирует "предположения и спекуляции" о возможной связи между ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным и отравлением РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:38
2020-08-27T14:38
госпитализация алексея навального
россия
bellingcat
алексей навальный
der spiegel
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<strong>БЕРЛИН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Берлинская клиника Charite не комментирует "предположения и спекуляции" о возможной связи между ситуацией с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, заявила РИА Новости официальный представитель медучреждения Мануэла Цингл.Ранее еженедельник <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> сообщил со ссылкой на свое совместное расследование с изданиями The Insider и <a href="http://ria.ru/organization_Bellingcat/" target="_blank" data-auto="true">Bellingcat</a> о том, что немецкие медики, которые занимаются случаем Навального, связались с болгарскими коллегами, лечившими предпринимателя Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>. По утверждению Spiegel, специалисты якобы предполагают, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Заявление на эту тему сделали и в МИД РФ: там сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pozner-1576380416.html
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госпитализация алексея навального, россия, bellingcat, алексей навальный, der spiegel

Charite назвала спекуляцией статью о связи ситуаций Навального и Гебрева

14:38 27.08.2020
2116
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКлиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 27 авг - РИА Новости. Берлинская клиника Charite не комментирует "предположения и спекуляции" о возможной связи между ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным и отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, заявила РИА Новости официальный представитель медучреждения Мануэла Цингл.
Ранее еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на свое совместное расследование с изданиями The Insider и Bellingcat о том, что немецкие медики, которые занимаются случаем Навального, связались с болгарскими коллегами, лечившими предпринимателя Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии. По утверждению Spiegel, специалисты якобы предполагают, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев.

"Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции", - заявила Цингл.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".
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Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Заявление на эту тему сделали и в МИД РФ: там сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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