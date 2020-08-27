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https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576375211.html
МВД сообщило о проведении проверки из-за госпитализации Навального
В рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального каких-либо сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено, сообщает управление на... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:00
2020-08-27T15:03
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
омск
сша
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В рамках проверки по факту госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> каких-либо сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.Осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>. Также криминалисты прошлись по маршруту его передвижения и изучили записи с камер видеонаблюдения.Изъято более ста предметов, "которые могут иметь доказательное значение", проводится более 20 различных криминалистических исследований — судебно-медицинские, биологические, физико-химические.Проверку инициировала и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Госпитализация НавальногоВ прошлый четверг Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Воздушное судно совершило экстренную посадку в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>.Навального госпитализировали в реанимацию омской БСМП №1. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила токсическое отравление. В больнице заявляли, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента. Медики сочли основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое понижение сахара в крови.Главный врач больницы Александр Мураховский пояснил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, однако лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики заявили, что их "пытаются очернить".В субботу Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику Charite. Ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество, согласно заявлению, пока не известно, но его воздействие на организм якобы "доказано многократно".Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версию немецких врачей российские специалисты прорабатывали в первый же день, но подтверждения она не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.МИД России счел подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Как заявило ведомство, Россия выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html
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сша
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, омск, сша, происшествия

МВД сообщило о проведении проверки из-за госпитализации Навального

13:00 27.08.2020 (обновлено: 15:03 27.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТранспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
Транспортировка Алексея Навального из омской больницы в Германию
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального каких-либо сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный в Томске. Также криминалисты прошлись по маршруту его передвижения и изучили записи с камер видеонаблюдения.
Алексей Навальный
26 августа, 21:16
"Ъ" сообщил, что Навальному в омской больнице провели 59 анализов
Изъято более ста предметов, "которые могут иметь доказательное значение", проводится более 20 различных криминалистических исследований — судебно-медицинские, биологические, физико-химические.
Проверку инициировала и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Госпитализация Навального

В прошлый четверг Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске.
Навального госпитализировали в реанимацию омской БСМП №1. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила токсическое отравление. В больнице заявляли, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента. Медики сочли основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, повлекшее резкое понижение сахара в крови.
Алексей Навальный
26 августа, 20:53
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Главный врач больницы Александр Мураховский пояснил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, однако лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики заявили, что их "пытаются очернить".
В субботу Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику Charite. Ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество, согласно заявлению, пока не известно, но его воздействие на организм якобы "доказано многократно".
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версию немецких врачей российские специалисты прорабатывали в первый же день, но подтверждения она не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.
МИД России счел подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Как заявило ведомство, Россия выступает за тщательное расследование случившегося.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
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050101
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМоскваОмскСШАПроисшествия
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