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https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576373546.html
МВД пока не нашло никаких ядов в истории с госпитализацией Навального
Никаких сильнодействующих веществ и наркотиков в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального пока не обнаружено, сообщается на сайте управления на... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:23
2020-08-27T12:23
госпитализация алексея навального
алексей навальный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Никаких сильнодействующих веществ и наркотиков в рамках проверки по госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пока не обнаружено, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.В ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение"."Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", - говорится в релизе.После госпитализации Навального в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">омскую</a> больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Заявление на эту тему сделали и в МИД РФ: там сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
"Пока не обнаружено"... Понадобится ввести новые санкции и сразу обнаружат.
33
И зачем вообще об этом писать? Знаете, какая реакция сейчас будет с Запада,либералов и небратьев? "Улики уничтожают".Тут уже ничего сделать невозможно. Виновный назначен, санкции введут, СП-2 остановят, вакцину не купят... Кому все это выгодно?
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омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), омск, происшествия

МВД пока не нашло никаких ядов в истории с госпитализацией Навального

12:23 27.08.2020
2825
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Никаких сильнодействующих веществ и наркотиков в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального пока не обнаружено, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение".
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"Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", - говорится в релизе.
После госпитализации Навального в омскую больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".
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Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Заявление на эту тему сделали и в МИД РФ: там сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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46520029
Обсудить 8
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ОмскПроисшествия
Популярные комментарии
"Пока не обнаружено"... Понадобится ввести новые санкции и сразу обнаружат.
27 августа, 12:29
Nina Staroseltseva
22000011
И зачем вообще об этом писать? Знаете, какая реакция сейчас будет с Запада,либералов и небратьев? "Улики уничтожают".Тут уже ничего сделать невозможно. Виновный назначен, санкции введут, СП-2 остановят, вакцину не купят... Кому все это выгодно?
27 августа, 12:33
Von Stirliz
1231003
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