МВД с 20 августа ведет проверку из-за госпитализации Навального
11:58 27.08.2020 (обновлено: 12:31 27.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске, сообщает пресс-служба ведомства.
"Западно-Сибирская транспортная прокуратура 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией А.А.Навального в Омске", - говорится в сообщении.
Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.
В четверг на прошлой неделе самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи предоставят соответствующую информацию, если сочтут, что Навального отравили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.