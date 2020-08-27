https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576372303.html

МВД с 20 августа ведет проверку из-за госпитализации Навального

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального в Омске, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:58

2020-08-27T11:58

2020-08-27T12:31

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с госпитализацией <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в Омске, сообщает пресс-служба ведомства.Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.В четверг на прошлой неделе самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".По предварительной оценке немецких медиков, у Навального диагностировали отравление, российские медики считают основным рабочим диагнозом резкого ухудшения состояния здоровья нарушение обмена веществ. В Кремле ранее выразили надежду, что немецкие врачи предоставят соответствующую информацию, если сочтут, что Навального отравили. Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576354846.html

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, омск, происшествия