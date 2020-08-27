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Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы новоиспеченного мужа
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, чтобы они нашли ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "78.ру" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:15
2020-08-27T13:15
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> обратилась в полицию, чтобы они нашли ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "<a href="https://78.ru/news/2020-08-27/peterburzhenka_zayavila_v_policiyu_na_sbezhavshego_so_svadbi_muzha" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ру</a>" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как рассказала 51-летняя женщина, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт. Он вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга.Она обратилась в полицию, чтобы его нашли, а после — развестись.
https://rsport.ria.ru/20200824/sidakov-1576254791.html
ну и балбес. сбегать надо с РЕГИСТРАЦИИ, а не со свадьбы. на свадьбе положено гулять и пить, веселиться и петь
34
бедная полиция, как-же они сдерживались, пока заявление принимали
18
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
санкт-петербург, общество

Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы новоиспеченного мужа

13:15 27.08.2020
10734
© РИА НовостиСвадебные кольца
Свадебные кольца
© РИА Новости
Свадебные кольца. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, чтобы они нашли ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "78.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала 51-летняя женщина, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт. Он вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга.
Она обратилась в полицию, чтобы его нашли, а после — развестись.
Заурбек Сидаков
24 августа, 17:42
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
1624611863
Обсудить 19
Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
ну и балбес. сбегать надо с РЕГИСТРАЦИИ, а не со свадьбы. на свадьбе положено гулять и пить, веселиться и петь
27 августа, 13:16
Damir Aliev
11200102
бедная полиция, как-же они сдерживались, пока заявление принимали
27 августа, 13:21
Gloomy Humorist
1140102
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