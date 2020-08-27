https://ria.ru/20200827/muzh-1576375985.html

Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы новоиспеченного мужа

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, чтобы они нашли ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "78.ру" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:15

2020-08-27T13:15

2020-08-27T13:15

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> обратилась в полицию, чтобы они нашли ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе, сообщает "<a href="https://78.ru/news/2020-08-27/peterburzhenka_zayavila_v_policiyu_na_sbezhavshego_so_svadbi_muzha" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ру</a>" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Как рассказала 51-летняя женщина, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт. Он вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга.Она обратилась в полицию, чтобы его нашли, а после — развестись.

https://rsport.ria.ru/20200824/sidakov-1576254791.html

Damir Aliev ну и балбес. сбегать надо с РЕГИСТРАЦИИ, а не со свадьбы. на свадьбе положено гулять и пить, веселиться и петь 34

Gloomy Humorist бедная полиция, как-же они сдерживались, пока заявление принимали 18

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, общество