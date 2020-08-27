https://ria.ru/20200827/mintrud-1576353823.html
Минтруд разработает законопроект о контроле частных домов престарелых
Министерство труда и социальной защиты совместно с экспертами занимается разработкой законопроекта о контроле за деятельностью частных домов престарелых в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:00
2020-08-27T10:00
2020-08-27T10:00
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Министерство труда и социальной защиты</a> совместно с экспертами занимается разработкой законопроекта о контроле за деятельностью частных домов престарелых в России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно закону "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" включение пансионатов для пожилых людей в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе.Наличие свидетельства о регистрации в реестре дает право коммерческим организациям заключать госконтракты и принимать клиентов, за которых платит государство. Чтобы попасть в реестр, пансионат должен пройти ряд проверок МЧС, Роспотребнадзора, трудовой инспекции и других ведомств. Однако не все частные пансионаты входят в госреестр, оставаясь в так называемой серой зоне, что позволяет им уклоняться от внимания надзорных органов.В 2018 году группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над коммерческими домами престарелых. Депутаты предложили обязать все частные пансионаты вступать в реестр в обязательном порядке. Законопроект прошел только первое чтение и не получил дальнейшего развития.Как пояснили РИА Новости в Минтруде, законопроект 2018 года не был поддержан, так как мог создать "барьеры для вхождения в систему социального обслуживания частных пансионатов для пожилых граждан".<em>Подробнее о том, почему госрегулирование необходимо для частных домов престарелых, <a href="https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html" target="_blank">читайте в материале РИА Новости</a>.</em>
https://ria.ru/20200819/1575941996.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты
совместно с экспертами занимается разработкой законопроекта о контроле за деятельностью частных домов престарелых в России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
"С учетом накопленного опыта мы видим необходимость в мониторинге работы не только тех организаций, которые являются поставщиками социальных услуг и оказывают эти социальные услуги по заказу государства, но и тех организаций, которые в этот реестр не входят и работают по частному заказу граждан. Сейчас мы совместно с экспертами прорабатываем законопроект, который бы позволил выстроить слаженную работу государственных и некоммерческих организаций, которые оказывают помощь пожилым гражданам".
Согласно закону "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" включение пансионатов для пожилых людей в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе.
Наличие свидетельства о регистрации в реестре дает право коммерческим организациям заключать госконтракты и принимать клиентов, за которых платит государство. Чтобы попасть в реестр, пансионат должен пройти ряд проверок МЧС, Роспотребнадзора, трудовой инспекции и других ведомств. Однако не все частные пансионаты входят в госреестр, оставаясь в так называемой серой зоне, что позволяет им уклоняться от внимания надзорных органов.
В 2018 году группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над коммерческими домами престарелых. Депутаты предложили обязать все частные пансионаты вступать в реестр в обязательном порядке. Законопроект прошел только первое чтение и не получил дальнейшего развития.
Как пояснили РИА Новости в Минтруде, законопроект 2018 года не был поддержан, так как мог создать "барьеры для вхождения в систему социального обслуживания частных пансионатов для пожилых граждан".
Подробнее о том, почему госрегулирование необходимо для частных домов престарелых, читайте в материале РИА Новости.