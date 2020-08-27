https://ria.ru/20200827/mintrud-1576353823.html

Минтруд разработает законопроект о контроле частных домов престарелых

Министерство труда и социальной защиты совместно с экспертами занимается разработкой законопроекта о контроле за деятельностью частных домов престарелых в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:00

2020-08-27T10:00

2020-08-27T10:00

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Министерство труда и социальной защиты</a> совместно с экспертами занимается разработкой законопроекта о контроле за деятельностью частных домов престарелых в России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Согласно закону "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" включение пансионатов для пожилых людей в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе.Наличие свидетельства о регистрации в реестре дает право коммерческим организациям заключать госконтракты и принимать клиентов, за которых платит государство. Чтобы попасть в реестр, пансионат должен пройти ряд проверок МЧС, Роспотребнадзора, трудовой инспекции и других ведомств. Однако не все частные пансионаты входят в госреестр, оставаясь в так называемой серой зоне, что позволяет им уклоняться от внимания надзорных органов.В 2018 году группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над коммерческими домами престарелых. Депутаты предложили обязать все частные пансионаты вступать в реестр в обязательном порядке. Законопроект прошел только первое чтение и не получил дальнейшего развития.Как пояснили РИА Новости в Минтруде, законопроект 2018 года не был поддержан, так как мог создать "барьеры для вхождения в систему социального обслуживания частных пансионатов для пожилых граждан".<em>Подробнее о том, почему госрегулирование необходимо для частных домов престарелых, <a href="https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html" target="_blank">читайте в материале РИА Новости</a>.</em>

https://ria.ru/20200819/1575941996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество