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Туризм
https://ria.ru/20200827/kurort-1576376152.html
В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта
В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:02
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/mountain-ski-resorts/squaw-valley-ski-resort-name-change" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", <a href="https://squawalpine.com/squaw-valley-name-change" target="_blank">говорится</a> на сайте курорта. Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо."Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.
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туризм, новости - туризм, северная америка, сша

В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта

16:02 27.08.2020 (обновлено: 19:20 27.08.2020)
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© AP Photo / Rich PedroncelliГорнолыжный курорт Скво-Вэлли
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает Travel and Leisure.
Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", говорится на сайте курорта.
Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо.
"Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.
Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.
В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.
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