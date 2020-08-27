https://ria.ru/20200827/kurort-1576376152.html

В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта

В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:02

2020-08-27T16:02

2020-08-27T19:20

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В США планируют переименовать знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли, <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/mountain-ski-resorts/squaw-valley-ski-resort-name-change" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Причина — "обширное исследование", показавшее, что это название "широко считается расистским и сексистским оскорблением", <a href="https://squawalpine.com/squaw-valley-name-change" target="_blank">говорится</a> на сайте курорта. Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке. По заявлению руководства курорта, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", против него протестовали местные жители племени Уашо."Мы должны признать, что, несмотря на то что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля", — заявил президент курорта Рон Коэн.Новое название объявят в начале 2021 года, а переименование состоится по окончании горнолыжного сезона.В Скво-Вэлли в 1960 году проводились зимние Олимпийские игры. Этот курорт — один из крупнейших в стране, он ежегодно принимает более 600 тысяч горнолыжников и сноубордистов.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

северная америка

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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