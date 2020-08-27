https://ria.ru/20200827/kuban-1576393063.html
Сельхозпредприятия Кубани получили льготные инвесткредиты
Сельхозпредприятия Краснодарского края с начала текущего года получили 170 льготных инвестиционных кредитов на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:08
2020-08-27T17:08
2020-08-27T17:08
краснодарский край
вениамин кондратьев
михаил мишустин
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сельхозпредприятия <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> с начала текущего года получили 170 льготных инвестиционных кредитов на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."Сельхозпредприятия края с начала года получили 170 льготных инвестиционных кредитов. Общая сумма заемных средств составила более 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что одно из таких предприятий в четверг посетил губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тбилисский район</a> - ферму № 2 имени Т.Г. Шевченко, которая считается одной из лучших в регионе. Общее поголовье крупного рогатого скота на ферме составляет 2619 голов.Отмечается, что предприятие продолжает расширяться - ведется постройка двух корпусов и доильного зала, планируется увеличить поголовье дойного стада на 800 голов, закупить нетелей и сделать ферму племенной. "Строительство идет за счет заемных и собственных средств. Ферма получила льготный инвестиционный кредит в размере 50 миллионов рублей", - добавили в ведомстве."Это и есть более качественный подход к импортозамещению. Кубань сейчас идет к тому, чтобы вернуть и увеличить поголовье, которое было в советское время. Нужно не бояться и делать это сегодня, чтобы насытить рынок нашей кубанской продукцией", - приводятся в сообщении слова главы региона.Льготные инвестиционные кредиты выдаются с 1 января 2017 года. Процентная ставка по ним не превышает 5% годовых. Средства можно направить на расширение и модернизацию своих производств. В мае глава Кубани обратился к президенту РФ с просьбой об отсрочке платежей по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам для аграриев, пострадавших от погодных условий. Соответствующее постановление в июле подписал председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.
https://ria.ru/20200827/sadovodstvo-1576392187.html
https://ria.ru/20200820/1576045504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.
Сельхозпредприятия Краснодарского края
с начала текущего года получили 170 льготных инвестиционных кредитов на сумму более 6 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Сельхозпредприятия края с начала года получили 170 льготных инвестиционных кредитов. Общая сумма заемных средств составила более 6 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одно из таких предприятий в четверг посетил губернатор края Вениамин Кондратьев
в ходе рабочей поездки в Тбилисский район
- ферму № 2 имени Т.Г. Шевченко, которая считается одной из лучших в регионе. Общее поголовье крупного рогатого скота на ферме составляет 2619 голов.
Отмечается, что предприятие продолжает расширяться - ведется постройка двух корпусов и доильного зала, планируется увеличить поголовье дойного стада на 800 голов, закупить нетелей и сделать ферму племенной. "Строительство идет за счет заемных и собственных средств. Ферма получила льготный инвестиционный кредит в размере 50 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
"Это и есть более качественный подход к импортозамещению. Кубань сейчас идет к тому, чтобы вернуть и увеличить поголовье, которое было в советское время. Нужно не бояться и делать это сегодня, чтобы насытить рынок нашей кубанской продукцией", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Льготные инвестиционные кредиты выдаются с 1 января 2017 года. Процентная ставка по ним не превышает 5% годовых. Средства можно направить на расширение и модернизацию своих производств. В мае глава Кубани обратился к президенту РФ с просьбой об отсрочке платежей по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам для аграриев, пострадавших от погодных условий. Соответствующее постановление в июле подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.