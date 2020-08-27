https://ria.ru/20200827/kontsert-1576373887.html

Нетребко, Мацуев, Абдразаков примут участие в концерте "Россия – миру"

Пианист Денис Мацуев, оперные певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко примут участие в концерте "Россия – миру" в Концертном зале имени... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:39

2020-08-27T13:39

2020-08-27T13:39

культура

музыка

новости культуры

юсиф эйвазов

ильдар абдразаков

вторая мировая война (1939-1945)

денис мацуев

анна нетребко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572649032_0:93:3083:1827_1400x0_80_0_0_a85566ff4c601b1789830653b39cb859.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пианист Денис Мацуев, оперные певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко примут участие в концерте "Россия – миру" в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Росконцерта."Концертом "Россия – миру" именно 2 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, мы хотим напомнить нашим слушателям о красоте мира и каждого человека в нем. Через культуру и музыку мы хотим призвать народы всех стран мира объединиться в стремлении противостоять фашизму и нацизму, которые привели к самой кровопролитной катастрофе в истории человечества", – приводит слова Мацуева пресс-служба.Исполнители выступят в сопровождении одного из старейших симфонических коллективов страны – Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. За дирижерский пульт встанет народный артист России Александр Сладковский.Прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.

https://ria.ru/20200819/1575970869.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, вторая мировая война (1939-1945), денис мацуев, анна нетребко