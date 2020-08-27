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https://ria.ru/20200827/kontsert-1576373887.html
Нетребко, Мацуев, Абдразаков примут участие в концерте "Россия – миру"
Пианист Денис Мацуев, оперные певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко примут участие в концерте "Россия – миру" в Концертном зале имени... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:39
2020-08-27T13:39
культура
музыка
новости культуры
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
вторая мировая война (1939-1945)
денис мацуев
анна нетребко
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пианист Денис Мацуев, оперные певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко примут участие в концерте "Россия – миру" в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Росконцерта."Концертом "Россия – миру" именно 2 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, мы хотим напомнить нашим слушателям о красоте мира и каждого человека в нем. Через культуру и музыку мы хотим призвать народы всех стран мира объединиться в стремлении противостоять фашизму и нацизму, которые привели к самой кровопролитной катастрофе в истории человечества", – приводит слова Мацуева пресс-служба.Исполнители выступят в сопровождении одного из старейших симфонических коллективов страны – Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. За дирижерский пульт встанет народный артист России Александр Сладковский.Прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
https://ria.ru/20200819/1575970869.html
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музыка, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, вторая мировая война (1939-1945), денис мацуев, анна нетребко

Нетребко, Мацуев, Абдразаков примут участие в концерте "Россия – миру"

13:39 27.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевОперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев
Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, оперные певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко примут участие в концерте "Россия – миру" в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Росконцерта.
"Концертом "Россия – миру" именно 2 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, мы хотим напомнить нашим слушателям о красоте мира и каждого человека в нем. Через культуру и музыку мы хотим призвать народы всех стран мира объединиться в стремлении противостоять фашизму и нацизму, которые привели к самой кровопролитной катастрофе в истории человечества", – приводит слова Мацуева пресс-служба.
Исполнители выступят в сопровождении одного из старейших симфонических коллективов страны – Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. За дирижерский пульт встанет народный артист России Александр Сладковский.
Прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина.
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КультураМузыкаНовости культурыЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковВторая мировая война (1939-1945)Денис МацуевАнна Нетребко
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