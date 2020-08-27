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Ленинградская область
https://ria.ru/20200827/kompleks-1576399846.html
В Ленобласти завершили строительство комплекса станции "Восток"
В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:34
2020-08-27T19:35
ленинградская область
александр дрозденко
гатчина
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. </strong>В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в <a href="http://ria.ru/location_Gatchina/" target="_blank" data-auto="true">Гатчине</a> завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, гатчинский завод – единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.Он отметил, что новый зимовочный комплекс сделает комфортным проживание полярников: 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Станция будет стоять на опорах высотой три метра, ее не занесет снегом.Начало демонтажа элементов комплекса "Восток" для отправки в <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиду</a> запланировано на 1 сентября текущего года, начало погрузки – на 1 октября. В Антарктиде проведен ряд подготовительных работ, организованы санно-гусеничные походы и созданы топливные базы на основной трассе доставки элементов комплекса с побережья Антарктиды (район станции "Прогресс") до места строительства. На станцию "Восток" переброшены топливо, четыре жилых модуля для строительного городка зимовщиков. Транспортировать части и узлы комплекса по Антарктиде будут с помощью более двух десятков тягачей и тяжелых транспортных платформ на лыжах, которые позволяют перевозить грузы весом до 60 тонн.
https://ria.ru/20190828/1557996809.html
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александр дрозденко, гатчина

В Ленобласти завершили строительство комплекса станции "Восток"

19:34 27.08.2020 (обновлено: 19:35 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток"
Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, гатчинский завод – единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.
"Наш гатчинский завод – единственный в России, кто имеет подобный опыт возведения городков в арктической зоне. С учетом стратегических задач по развитию научных исследований в Арктике и Антарктике, мы надеемся, что завод сохранит репутацию уникального предприятия и будет обеспечен заказами", – сказал Дрозденко.
Он отметил, что новый зимовочный комплекс сделает комфортным проживание полярников: 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Станция будет стоять на опорах высотой три метра, ее не занесет снегом.
Льды в Антарктиде
28 августа 2019, 15:11РИА Наука
Новая российская станция "Восток" в Антарктиде будет безотходной
Начало демонтажа элементов комплекса "Восток" для отправки в Антарктиду запланировано на 1 сентября текущего года, начало погрузки – на 1 октября. В Антарктиде проведен ряд подготовительных работ, организованы санно-гусеничные походы и созданы топливные базы на основной трассе доставки элементов комплекса с побережья Антарктиды (район станции "Прогресс") до места строительства. На станцию "Восток" переброшены топливо, четыре жилых модуля для строительного городка зимовщиков. Транспортировать части и узлы комплекса по Антарктиде будут с помощью более двух десятков тягачей и тяжелых транспортных платформ на лыжах, которые позволяют перевозить грузы весом до 60 тонн.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГатчина
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