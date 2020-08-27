https://ria.ru/20200827/kompleks-1576399846.html

В Ленобласти завершили строительство комплекса станции "Восток"

В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:34

2020-08-27T19:34

2020-08-27T19:35

ленинградская область

александр дрозденко

гатчина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576378667_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_7a9108f84d7d917db5e65eeeac3a9c54.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. </strong>В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в <a href="http://ria.ru/location_Gatchina/" target="_blank" data-auto="true">Гатчине</a> завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, гатчинский завод – единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.Он отметил, что новый зимовочный комплекс сделает комфортным проживание полярников: 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Станция будет стоять на опорах высотой три метра, ее не занесет снегом.Начало демонтажа элементов комплекса "Восток" для отправки в <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиду</a> запланировано на 1 сентября текущего года, начало погрузки – на 1 октября. В Антарктиде проведен ряд подготовительных работ, организованы санно-гусеничные походы и созданы топливные базы на основной трассе доставки элементов комплекса с побережья Антарктиды (район станции "Прогресс") до места строительства. На станцию "Восток" переброшены топливо, четыре жилых модуля для строительного городка зимовщиков. Транспортировать части и узлы комплекса по Антарктиде будут с помощью более двух десятков тягачей и тяжелых транспортных платформ на лыжах, которые позволяют перевозить грузы весом до 60 тонн.

https://ria.ru/20190828/1557996809.html

гатчина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, гатчина