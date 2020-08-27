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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html
Глава Минпросвещения призвал не допустить фальсификации истории
Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории, в настоящее время это ключевая задача, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:25
2020-08-27T11:25
75 лет великой победы
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории, в настоящее время это ключевая задача, заявил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Интерес к подвигу наших великих предков, безусловно, должен быть сопровожден недопущением фальсификации исторических событий. Мы приложим все силы, чтобы не допустить искажения истории, умаления роли народа в победе над фашизмом и сокрытия исторических фактов. Это в настоящее время является ключевой задачей нашего образовательного сообщества", - сказал Кравцов по видеоконференцсвязи, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".По его словам, молодое поколение должно продолжить сложившуюся традицию уважения к истории страны и сохранить память о защитниках родины.Круглый стол организован в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и международного общественного проекта "Без срока давности".
https://ria.ru/20190508/1553303608.html
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РИА Новости
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), общество

Глава Минпросвещения призвал не допустить фальсификации истории

11:25 27.08.2020
3111
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории, в настоящее время это ключевая задача, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Интерес к подвигу наших великих предков, безусловно, должен быть сопровожден недопущением фальсификации исторических событий. Мы приложим все силы, чтобы не допустить искажения истории, умаления роли народа в победе над фашизмом и сокрытия исторических фактов. Это в настоящее время является ключевой задачей нашего образовательного сообщества", - сказал Кравцов по видеоконференцсвязи, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".
По его словам, молодое поколение должно продолжить сложившуюся традицию уважения к истории страны и сохранить память о защитниках родины.
Круглый стол организован в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и международного общественного проекта "Без срока давности".
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая 2019, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
2312002
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Общество
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