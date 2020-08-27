https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html

Глава Минпросвещения призвал не допустить фальсификации истории

Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории, в настоящее время это ключевая задача, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:25

2020-08-27T11:25

2020-08-27T11:25

75 лет великой победы

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Образовательное сообщество должно не допустить фальсификации истории, в настоящее время это ключевая задача, заявил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Интерес к подвигу наших великих предков, безусловно, должен быть сопровожден недопущением фальсификации исторических событий. Мы приложим все силы, чтобы не допустить искажения истории, умаления роли народа в победе над фашизмом и сокрытия исторических фактов. Это в настоящее время является ключевой задачей нашего образовательного сообщества", - сказал Кравцов по видеоконференцсвязи, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".По его словам, молодое поколение должно продолжить сложившуюся традицию уважения к истории страны и сохранить память о защитниках родины.Круглый стол организован в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и международного общественного проекта "Без срока давности".

https://ria.ru/20190508/1553303608.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), общество