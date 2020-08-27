https://ria.ru/20200827/geopolitika-1576352127.html

Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда

Первая большая встреча лидеров пережившего пандемию мира состоится в конце ноября в Эр-Рияде — конечно, саммит "Большой двадцатки" теоретически еще могут... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:00

2020-08-27T10:43

владимир путин

саудовская аравия

сша

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Первая большая встреча лидеров пережившего пандемию мира состоится в конце ноября в <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияде</a> — конечно, саммит "<a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">Большой двадцатки</a>" теоретически еще могут перенести на более поздний срок, но, скорее всего, истосковавшиеся по очному общению главы государств не откажутся от возможности встретиться в конце столь драматичного и тяжелого года. Хозяином саммита будет 84-летний король Салман, но фактически принимать гостей будет его сын и наследник 34-летний Мухаммед. А одним из гостей будет <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> — для которого эта поездка станет уже третьим посещением <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>.Геополитическое сближение Саудовской Аравии и России — одна из самых важных тенденций последних лет. Наиболее ярким его свидетельством является сотрудничество на нефтяном рынке: действующая с конца 2016 года так называемая сделка <a href="https://ria.ru/common_opec_plus" target="_blank">ОПЕК+</a> (где главными игроками являются как раз саудиты и русские). В марте этого года стороны не смогли договориться и согласовать параметры ее продления — но уже в апреле, после катастрофического падения цен на нефть, заключили новое соглашение. Но нефть — это лишь часть российско-саудовского сближения, а его архитекторами выступают Путин и Мухаммед. За пять лет им удалось многое, и сейчас выясняются очень любопытные детали того, как все начиналось.Нет, не в саудовско-российских отношениях как таковых, насчитывающих почти столетие, хотя и очень неровное. Начавшись со взлета в 20-х-30-х годах, когда СССР активно помогал молодому королевству (в том числе поставками нефти), они оборвались почти на полвека. Саудовская монархия стала ближайшим союзником США, а дипотношения с СССР были разорваны. Американцы всячески раздували в набожных саудитах страх перед советскими безбожниками — да и волна светских антимонархических революций, прокатившихся по арабскому миру, и переход к построению "арабского социализма" убеждали мнительных саудитов в коварных замыслах русских. В 80-е помощь моджахедам в войне против советских войск в Афганистане стала для саудитов священной войной с неверными, а падение цен на нефть было потом подано чуть ли не как их вклад в борьбу Запада с СССР. Но СССР исчез, социалистической угрозы Эр-Рияду больше не было — а проблемы остались и даже появились новые, куда более серьезные. Восстановив отношения с Москвой в начале 90-х, саудиты присматривались к северной державе, которая в нулевые годы начала восстанавливать свои позиции на Ближнем Востоке. Пока американцы громили Ирак и оккупировали Афганистан, Саудовская Аравия делала различные подходы к Москве — но концентрировалась при этом в основном на иранской теме. Эр-Рияду было важно не допустить ирано-российского сближения, ведь именно Тегеран воспринимался как главная угроза и главный противник. Между тем как главные проблемы у саудитов были не с иранцами, а с американцами, точнее — с их политикой на Ближнем Востоке.После терактов 11 сентября 2001 года американцы с ногами залезли на Ближний Восток, но особой радости саудитам это не доставляло. Потому что несложно было предсказать ответный рост антиамериканских настроений по всему исламскому миру и особенно на родине ваххабизма, то есть в самой Саудовской Аравии. Репутация американских марионеток грозила саудовской династии очень большими проблемами: она претендовала на статус лидера арабского и исламского мира, а могла быть просто сметена бурей в пустыне. Да и про карты нового территориального устройства Ближнего Востока, нарисованные американскими стратегами, в Эр-Рияде не забывали. Нужно было ослабить свою зависимость от США и в целом дистанцироваться от Запада.С середины нулевых в Москву зачастили саудовские руководители, в частности принц Бандар, бывший посол в Вашингтоне и глава разведки. В 2007-м Эр-Рияд впервые посетил президент России, и казалось, что отношения двух стран скоро выйдут на новый уровень. Но в саудовском руководстве продолжалась борьба двух стратегий: проамериканской и антиамериканской. Антиамериканская не призывала рвать с США — ее сторонники выступали за укрепление отношений с Китаем и Россией как противовесом Америки. Начавшаяся в 2011 году "арабская весна" увеличила риски для королевства: одна за другой вспыхивали страны арабского мира. Устранение недругов-конкурентов типа Каддафи не компенсировало потери Египта, к власти в котором пришли "Братья-мусульмане"*, хаос в соседнем Йемене и войну в соседней же Сирии. Надежда на то, что американцы если не возьмут ситуацию под контроль, то хотя бы будут помогать, быстро улетучилась. В 2013 году саудиты поняли, что американцы им врут — осознание пришло после того, как Обама отказался наносить ракетно-бомбовый удар по Сирии, несмотря на то, что Асад якобы перешел все красные линии. Отговорил Обаму, а точнее — помог ему выйти из тупика, в который тот сам себя загнал, как раз Владимир Путин. А саудиты так обиделись на Вашингтон, что тогда же, в сентябре 2013-го, громко хлопнули дверью, отказавшись от полагавшегося им на два года места в Совете Безопасности ООН. Они еще продолжали поддерживать антиасадовскую оппозицию в Сирии — но вместо падения Асада наблюдали за тем, как на территории Сирии и Ирака вырос ИГИЛ*. Самопровозглашенный "халифат" не скрывал своего намерения со временем освободить Мекку и Медину — на кого было рассчитывать саудитам? На американцев? Но "халифат" стал следствием их безумных действий в Ираке — а если США решат воспользоваться хаосом и переформатировать заодно и Саудовскую Аравию?И тут в Эр-Рияде умирает король Абдулла — в январе 2015-го на трон садится его младший брат Салман. Но фактически первым лицом становится 29-летний принц Мухаммед бин Салман — он получает портфель министра обороны и заместителя наследника. Уже летом Салман едет в Россию, встречается с Путиным. В последующие годы он будет постоянно приезжать в нашу страну, иногда два раза в год, но именно первая встреча стала ключевой. Некоторые детали ее буквально на днях всплыли в <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/aug/16/saudi-strongman-encouraged-russia-syria-intervention-lawsuit-claims">публикации</a> The Guardian, рассказавшей об иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне одним жителем Канады. Почему именно там? Потому что один из руководителей саудовской разведки тех лет подал иск против принца Мухаммеда. Саад аль Джабри давно уже бежал в Канаду, а теперь обвиняет принца в том, что тот хотел его убить даже там (спустя пару недель после журналиста Джамаля Хашоги, убитого на территории саудовского консульства в Стамбуле в октябре 2018-го). За что же принц якобы хотел убить Джабри?За то, что он передал ему недовольство ЦРУ планами принца Мухаммеда пригласить русских в Сирию. Как же так, ведь с самого начала нашей операции в Сирии в сентябре 2015-го нам рассказывали о том, что "русское вмешательство" поднимет против нас весь суннитский мир во главе с Саудовской Аравией. "Саудиты поддерживали повстанцев, они уже почти победили Асада, а тут пришли русские его спасать — все, теперь будет джихад против России!"Уже тогда это было смешно, но, оказывается, действительность может быть еще интересней. Принц Мухаммед не возражал против присутствия русских в Сирии — причем еще до того, как они там появились, — и Саудовская Аравия повернулась к России, проигнорировав возражения американцев:Согласно иску, в июле и августе 2015 года Бреннан в разговорах с Джабри указывал на то, что "Салман поддерживает российское вторжение в Сирию в тот момент, когда Россия еще не была частью войны на сирийской территории".Бывший саудовский разведчик утверждает, что когда передал информацию о беспокойстве главы ЦРУ наследному принцу, то Салман "был в ярости". По мнению Джабри, именно встречи с Бреннаном связаны с его увольнением и потерей работы в разведывательной службе королевства, а позже — бегством из страны в Канаду".Причем подвиг Мухаммеда к смене курса его тезка — фактический правитель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед ибн Заид (который с 2012 года регулярно приезжал к Путину):Шейх сказал, что вы должны начать создавать новые союзы и вам нужно повернуться к Китаю и России. Отмечается, что шейх Мохаммед бин Заид якобы имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным".После того как саудовский принц 18 июня 2015-го поговорил с Путиным, об этом узнали в Штатах, и глава ЦРУ Бреннан высказал аль Джабри свое недовольство. Когда Джабри рассказал об этом Мухаммеду, принц возмутился американским давлением, а возможно, и заподозрил аль Джабри в двойной игре. Джабри потерял свой пост в разведке, а позже бежал в Канаду. Конечно, доверять беглому руководителю спецслужб нужно с оговорками, но в данном случае история с поворотом принца Мухаммеда в сторону России похожа на правду. Разглашение ее деталей ("зеленый свет" русским на вход в Сирию) очень невыгодно саудовскому принцу, но если американцы решили таким образом надавить на него, то они добьются прямо противоположного результата. Весной этого года англосаксонские СМИ уже публиковали <a href="https://ria.ru/20200423/1570429737.html">"утечку"</a> о том, как Путин с Мухаммедом якобы поругались в ходе телефонного разговора о новой сделке ОПЕК+, — якобы принц чуть ли не кричал на российского президента. Причем в ту историю замешали еще и Вашингтон: зять Трампа якобы был в курсе намерений саудовского принца — жесткого разговора с Москвой, но не остановил его. Вся эта провокационная "утечка" была нацелена на внесение разлада между Москвой и Эр-Риядом, но безуспешно, потому что вскоре Путин и Мухаммед договорились о новом нефтяном соглашении. Национальные интересы России и Саудовской Аравии подталкивают наши страны друг к другу, а недоверие к американцам уже ничем не возможно исправить. В ноябре в Эр-Рияде Путин и Мухаммед вдоволь посмеются над очередными попытками поссорить их.<em>* Террористические организации, запрещенные в России.</em>

https://ria.ru/20171005/1506246278.html

https://ria.ru/20171006/1506355919.html

https://ria.ru/20180630/1523709206.html

https://ria.ru/20170531/1495450298.html

Дмитрий Пушков Мне вот интересно, что РФ может предложить Саудитам?? ЧТО?? Газ и нефть у них есть, ПРО Американское есть... 107

Сергей Пахомов Кто сказал, что США что-то могут. Фейковая страна. Луна,луна. 60

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саудовская аравия

сша

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

владимир путин, саудовская аравия, сша, авторы