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2020-04-23T17:38
https://ria.ru/20200423/1570429737.html
Сказ о том, как "Путин и Мухаммед кричали друг на друга"
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РИА Новости

Сказ о том, как "Путин и Мухаммед кричали друг на друга"

08:00 23.04.2020 (обновлено: 17:38 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Чем глубже будет кризис миропорядка, спровоцированный коронавирусом, тем сильнее будут залпы информационной войны, которая сопровождает обостряющиеся на наших глазах бои за новое мироустройство. Одним из важнейших элементов информационной войны является внесение смуты в ряды противника — и Россия, бросившая вызов атлантической элите, одна из основных мишеней для атак. Причем главной целью будет не внутриполитическая стабильность — понятно, что и тут будут постоянные попытки сыграть на трудностях, натравить те или иные части общества на власть и т. д., но надежды на их успех мало даже у организаторов. Основной упор сейчас будет сделан на попытки внести смуту между Россией и ее партнерами на мировой арене — то есть разными способами если не поссорить, то хотя бы осложнить отношения Владимира Путина с мировыми лидерами. Потому что именно Россия выступает застрельщиком планов формирования нового миропорядка — и, ослабив ее международные позиции, можно будет попытаться отложить неизбежную "переоценку ценностей".

Вбросы и дезинформация, слухи и утечки — все идет в дело. Вбить клин между Путиным и Си Цзиньпином невозможно — но можно противодействовать восстановлению отношений Москвы, например, с европейскими странами, подставлять и дискредитировать конкретных политиков (как было в прошлом году, например, в Австрии), запугивать Путиным африканских президентов и арабских шейхов.

Естественно, подобная работа ведется всегда (получается, правда, с каждым годом все хуже и хуже), но в момент самоизоляции государств и мировых лидеров приобретает особое значение. От того, какова будет расстановка сил в клубе великих держав на момент начала торгов о будущем мира, зависит очень многое — а эти "торги" перейдут в решающую стадию сразу же после того, как все выйдут из изоляции и смогут собраться вместе не в онлайн-режиме. Поэтому частота "сенсаций" будет нарастать — подобных той, которую мы увидели в эту среду.
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Саудовский наследный принц Мухаммед выдвинул ультиматум Владимиру Путину, в ходе телефонного общения они кричали друг на друга и разговор закончился ссорой. Такую сенсационную информацию выдало лондонское издание Middle East Eye — со ссылкой на свои неназванные саудовские источники. Речь идет о разговоре, который состоялся полтора месяца назад — накануне встречи ОПЕК+, прошедшей 6 марта. Тогда России и Саудовской Аравии не удалось договориться о сокращении добычи нефти, после чего саудиты резко нарастили добычу и стали демпинговать, что привело к обрушению и так падавших (на фоне мирового кризиса из-за коронавируса) цен. Спустя месяц Россия и Саудовская Аравия все-таки договорились — с привлечением даже США, и добыча была сокращена, но цены пока что продолжают падать. Однако сейчас речь не об этом.
Источники Middle East Eye утверждают, что в ходе телефонного общения Путин и принц Мухаммед разругались вдрызг:
"Буквально перед встречей состоялся разговор между Путиным и Мухаммедом бен Сальманом. МБС вел себя очень агрессивно и выдвинул ультиматум. Он пригрозил, что если соглашения не будет, то саудовцы начнут ценовую войну. Диалог перешел на личные тона. Они кричали друг на друга. Путин отверг ультиматум, и звонок окончился плохо".
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Причем якобы наследный принц повел себя так неспроста — а чуть ли не с подачи Трампа. Дескать, перед тем как поговорить с Путиным, Мухаммед связался с Джаредом Кушнером, зятем и советником американского президента:

"Разговор с Путиным состоялся с опосредованного благословения Трампа через Кушнера. Кушнер не просил МБС этого делать, но о звонке он знал и никак ему не помешал. Бен Сальман сделал свои выводы".

В сухом остатке — американцы знали о планах Сальмана поругаться с Путиным, но не остановили его. Какой-то бред? Да, особенно учитывая, что после провала соглашения с Россией саудиты начали выбрасывать на рынок дополнительные объемы дешевой нефти, обвалив цену, что уж совсем невыгодно американской сланцевой нефтедобыче. Зачем и кого пытается обмануть лондонское издание — или его источники?
Представить себе, чтобы Путин и принц Мухаммед орали друг на друга и перешли на личности, может только совершенно не знакомый с их отношениями человек. Дело даже не в том, что принц вдвое младше президента, а в том, что именно Путин и Мухаммед вывели отношения России и Саудовской Аравии на совершенно новый уровень. С 2015 года, когда в королевстве сменился правитель и Мухаммед стал правой рукой нового короля и своего отца Сальмана, у молодого принца состоялось множество встреч с Путиным (ничего подобного не было раньше в истории наших двусторонних отношений). Иногда он приезжал в Россию по два раза в год — а в прошлом октябре состоялся долго готовившийся визит Путина в Эр-Рияд.
Президент РФ Владимир Путин (справа) во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом
22 апреля, 16:15
"Чушь очередная". В Кремле опровергли ссору Путина и саудовского короля
Мартовский разговор теоретически мог идти горячо — но не на уровне личных оскорблений или крика. Важность темы была понятна обоим собеседникам: саудиты предлагали дополнительно сократить добычу, чтобы удержать цены, а Россия считала, что это не поможет и сыграет на руку только американцам, постоянно наращивающим свою долю мирового рынка. То есть шел спор о том, как найти баланс между приемлемой ценой и решением стратегической задачи, стоящей перед Россией и Саудовской Аравией: сохранением своей доли рынка и ограничении американской экспансии. Тут уж проще увидеть антиамериканский сговор (что некоторые и сделали в марте — даже посчитав разногласия саудитов и русских постановочными), чем хитрый американский план по провоцированию молодого принца.
Но хитрый план тут действительно есть — только он в другом. Понятно, что никакого выяснения отношений между Путиным и Мухаммедом не было, были разногласия — но на фоне коллапса, в который попал нефтяной рынок в результате не столько даже срыва сделки ОПЕК+, сколько остановки мировой экономики из-за мер по борьбе с коронавирусом, Москва и Эр-Рияд в итоге все-таки пришли к соглашению. Причем с привлечением США — состоялось два разговора на троих в формате Путин, Трамп и король Сальман. Да и с принцем Мухаммедом у Путина был как минимум один разговор (далеко не обо всех их контактах сообщается официально) — так что отношения никто не прерывал. Но публикация в Middle East Eye как раз и рассчитана на то, чтобы ударить по установившемуся между Путиным и Мухаммедом доверию: пускай теперь выясняют, кто и зачем придумал ссору и крик, кто и кому таким образом о чем сигналит. Саудиты все сваливают на американцев — мол, они нас не остановили (как будто бы Кушнер или Трамп могли повлиять на Мухаммеда). Или, наоборот, оправдываются перед американцами — вот, это во всем Путин виноват, он отказался от сделки, даже вывел наследника из себя. Подобные "разводки" вполне в духе англосаксонских спецслужб — чьей операцией и является публикация в Middle East Eye.
Добыча нефти в Техасе, США
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"Похоже, русские выигрывают нефтяную войну"
Есть у нее и побочная прагматичная цель — сорвать конкретный контракт между Саудовской Аравией и Россией. Об этом прямо говорится в самой статье — "эта ссора поставила под угрозу многомесячную разрядку в отношениях между двумя странами, притом что Москва и Эр-Рияд на полном серьезе обсуждали крупную сделку по продаже оружия":
"Саудовский спор с Путиным из-за нефти похоронил месяцы закулисной дипломатии между Москвой и Эр-Риядом. Подобная динамика в отношениях наметилась после того, как Путин воспользовался тем, что Трамп не отреагировал на удары иранских БПЛА по заводам Saudi Aramco в прошлом сентябре. В то же время после встречи с турецким и иранским лидерами Путин предложил саудовцам приобрести российские системы ПВО, а в середине января, по данным источников Middle East Eye, Саудовская Аравия приняла принципиальное решение купить российские "Панцири-С1М".

"Они не подписывали никаких контрактов. Они решили купить систему, но с условиями. Саудовцы хотели, чтобы некоторые узлы российской системы производились у них в стране. Но настроены они были серьезно. Это произошло спустя три месяца после атаки на Aramco", — отметил источник".

Из чего следует, что сделка (официально вообще не объявлявшаяся) сорвана? Не из чего — но это подается в привязке к выдуманной ссоре двух лидеров, так что должно восприниматься как неизбежное последствие.
Американцам важно сорвать сделку с "Панцирем" не просто потому, что они боятся конкуренции. В конце концов, саудовский пакет потенциальных военных заказов у США на порядок больше, чем у России. Тут важен сам принцип — американский союзник покупает оружие у русских.
Такое уже было с Турцией с С-400 — и никакие угрозы или уговоры не смогли остановить Эрдогана. Сейчас то же самое может произойти с саудитами: сначала купят "Панцирь", а потом и до С-400 дело дойдет, тем более что договоренность об их поставке достигнута Эр-Риядом и Москвой уже давно — тоже благодаря личным отношениям Путина и Мухаммеда. А покупка подобного оружия — это не просто деньги. Это то, что куда больше денег: демонстрация геополитического суверенитета.
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"Потерпели неудачу". Пентагон о потере США лидерства в новом оружии
Не Москва увела у Вашингтона Анкару — это Эрдоган выбрал путь укрепления национального суверенитета. Не Москва уводит у Вашингтона Эр-Рияд — это принц Мухаммед хочет сделать свою страну более независимой. Именно поэтому Владимир Путин и Россия так нужны ему и другим мировым лидерам, готовым к построению нового мирового порядка.
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АвторыМухаммед бен СальманSaudi AramcoС-400 «Триумф»Си ЦзиньпинОПЕКВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
А может и не бред- учитывая отношения принца и Путина! Чего стоит их приветствии на видео! Погуглите и поймете...😁😁😁
23 апреля, 09:39
Alex Ander
28331071
Middle east eye запрещена в Саудовской Аравии и ОАЭ, что логично у них что ни статья так мелодрама на пустом месте. Зачем вообще их обсуждать и как автор предполагает MBS должен официально реагировать на материалы запрещённого в его стране агенства? Пойдет оправдываться?
23 апреля, 09:29
SISasha In russia
83501112
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