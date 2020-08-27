https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html

На "Армии-2020" впервые показали беспилотник на "поводке"

На форуме "Армия-2020" впервые показали беспилотник, который соединен с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:57

2020-08-27T16:57

2020-08-27T18:52

новое оружие россии

форум "армия — 2020"

российская академия наук

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости.</strong> На форуме "Армия-2020" впервые показали беспилотник, который соединен с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически бесконечно. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Института проблем управления (ИПУ) <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> имени Трапезникова, разработавшего технологию."Технология передачи энергии обеспечивает возможность подъема платформы на высоту до 200 метров с полезным грузом до 20 килограммов. Срок функционирования платформы ограничен лишь надежностью беспилотника", — сообщили в институте.Сообразность технологии дрона на "поводке" объяснили тем, что время работы существующих автономных беспилотников ограничено из-за малого ресурса их аккумуляторов, тогда как привязные БЛА этим недостатком не обладают благодаря электропитанию, которое подается от наземных источников энергии.В опытном образце, показанном на форуме, беспилотник запускают с автомобиля. По замыслу создателей, этот БЛА способен выполнять разные задачи, в том числе играть роль оперативно развернутой телекоммуникационной вышки в районах стихийных бедствий или наблюдательного поста. "Области применения самые широкие и определяются необходимостью иметь стационарный объект, приподнятый на 200 метров от уровня земли", — подытожили разработчики.

https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html

Василий Иванов Привязали квадрокоптер проводом. Нобелевку им! 36

big_medved Ну надо же, привязной аэростат наблюдения придумали заново, всего-то полтораста лет прошло))) 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", российская академия наук, безопасность