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Новое оружие России
https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html
На "Армии-2020" впервые показали беспилотник на "поводке"
На форуме "Армия-2020" впервые показали беспилотник, который соединен с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:57
2020-08-27T18:52
новое оружие россии
форум "армия — 2020"
российская академия наук
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости.</strong> На форуме "Армия-2020" впервые показали беспилотник, который соединен с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически бесконечно. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Института проблем управления (ИПУ) <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> имени Трапезникова, разработавшего технологию."Технология передачи энергии обеспечивает возможность подъема платформы на высоту до 200 метров с полезным грузом до 20 килограммов. Срок функционирования платформы ограничен лишь надежностью беспилотника", — сообщили в институте.Сообразность технологии дрона на "поводке" объяснили тем, что время работы существующих автономных беспилотников ограничено из-за малого ресурса их аккумуляторов, тогда как привязные БЛА этим недостатком не обладают благодаря электропитанию, которое подается от наземных источников энергии.В опытном образце, показанном на форуме, беспилотник запускают с автомобиля. По замыслу создателей, этот БЛА способен выполнять разные задачи, в том числе играть роль оперативно развернутой телекоммуникационной вышки в районах стихийных бедствий или наблюдательного поста. "Области применения самые широкие и определяются необходимостью иметь стационарный объект, приподнятый на 200 метров от уровня земли", — подытожили разработчики.
https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html
Привязали квадрокоптер проводом. Нобелевку им!
36
Ну надо же, привязной аэростат наблюдения придумали заново, всего-то полтораста лет прошло)))
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14
РИА Новости
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форум "армия — 2020", российская академия наук, безопасность

На "Армии-2020" впервые показали беспилотник на "поводке"

16:57 27.08.2020 (обновлено: 18:52 27.08.2020)
5986
© Фото : Пресс-служба ИПУ РАНБПЛА "Альбатрос" на форуме "Армия-2020"
БПЛА Альбатрос на форуме Армия-2020
© Фото : Пресс-служба ИПУ РАН
КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости. На форуме "Армия-2020" впервые показали беспилотник, который соединен с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически бесконечно.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Института проблем управления (ИПУ) РАН имени Трапезникова, разработавшего технологию.
© Фото : сайт ИПУ РАНБПЛА "Альбатрос" на форуме "Армия-2020"
БПЛА Альбатрос на форуме Армия-2020
© Фото : сайт ИПУ РАН
БПЛА "Альбатрос" на форуме "Армия-2020"
"Технология передачи энергии обеспечивает возможность подъема платформы на высоту до 200 метров с полезным грузом до 20 килограммов. Срок функционирования платформы ограничен лишь надежностью беспилотника", — сообщили в институте.
Сообразность технологии дрона на "поводке" объяснили тем, что время работы существующих автономных беспилотников ограничено из-за малого ресурса их аккумуляторов, тогда как привязные БЛА этим недостатком не обладают благодаря электропитанию, которое подается от наземных источников энергии.

"Основное преимущество нашего проекта — возможность передачи энергии мощностью до десяти киловатт по медным проводам малого веса с земли на борт для питания электродвигателей и аппаратуры. Кроме возможности длительного функционирования, аппарат, разработанный в ИПУ, демонстрирует большую надежность", — отметили собеседники агентства.

В опытном образце, показанном на форуме, беспилотник запускают с автомобиля. По замыслу создателей, этот БЛА способен выполнять разные задачи, в том числе играть роль оперативно развернутой телекоммуникационной вышки в районах стихийных бедствий или наблюдательного поста. "Области применения самые широкие и определяются необходимостью иметь стационарный объект, приподнятый на 200 метров от уровня земли", — подытожили разработчики.
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Обсудить 14
Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"Российская академия наукБезопасность
Популярные комментарии
Привязали квадрокоптер проводом. Нобелевку им!
27 августа, 20:42
Василий Иванов
21110004
Ну надо же, привязной аэростат наблюдения придумали заново, всего-то полтораста лет прошло)))
27 августа, 19:50
big_medved
2140003
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