Зюганов назвал белорусскую оппозицию "советом самозванцев"
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сделать выводы из циничной атаки на республику.
"Мы должны прекрасно понимать, что была предпринята абсолютно циничная атака на нашу совместную российско-белорусскую государственность. Мы единый союз, единое государство, а когда некоторые со стороны наблюдали, а некоторые злобствовали и поощряли атаку, они должны прекрасно понимать, что, разрушив Белоруссию, их молодую государственность, тем самым был нанесен непоправимый вред и российской государственности", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Политик подчеркнул, что операция по слому белорусского суверенитета готовилась давно: технологии были использованы те же, что и при цветных революциях, из нового - расширился список "участников".
"Завтра будет опубликовано мое обращение к президенту Путину и президенту Лукашенко, что мы обязаны из этой циничной атаки сделать далекоидущие выводы. Мы подготовили 8 конкретных предложений: мы обязаны на первом заседании Государственной думы и Совета Федерации и Совета Безопасности рассмотреть сложившуюся ситуацию", - добавил Зюганов.
Кроме того, по его словам, по линии сотрудничества Россия может помочь предприятиям Белоруссии.
Лидер КПРФ также считает, что координационный совет белорусской оппозиции - это совет самозванцев, которые работают под чужую диктовку и за чужие деньги.
"Что касается этого самозванного совета - его никто не избирал, никто ему не давал никаких полномочий. Они работают под диктовку американских ЦРУшников за чужие деньги. Я посмотрел, кто собирал деньги на акции протеста …: сидит этот человек в Лондоне, кто информационно "простреливает" мозги - сидит в Варшаве, кто собирает деньги - сидит в Литве… Все это спланированная акция, которая ничего доброго не дает ни белорусам, ни нам", - сказал Зюганов.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.