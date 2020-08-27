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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576395017.html
Зюганов назвал белорусскую оппозицию "советом самозванцев"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сделать выводы из циничной атаки на республику. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:39
2020-08-27T17:39
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
кпрф
геннадий зюганов
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> призывает президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Владимира Путина и Александра Лукашенко сделать выводы из циничной атаки на республику."Мы должны прекрасно понимать, что была предпринята абсолютно циничная атака на нашу совместную российско-белорусскую государственность. Мы единый союз, единое государство, а когда некоторые со стороны наблюдали, а некоторые злобствовали и поощряли атаку, они должны прекрасно понимать, что, разрушив Белоруссию, их молодую государственность, тем самым был нанесен непоправимый вред и российской государственности", - сказал Зюганов в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Политик подчеркнул, что операция по слому белорусского суверенитета готовилась давно: технологии были использованы те же, что и при цветных революциях, из нового - расширился список "участников"."Завтра будет опубликовано мое обращение к президенту <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Путину </a>и президенту <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a>, что мы обязаны из этой циничной атаки сделать далекоидущие выводы. Мы подготовили 8 конкретных предложений: мы обязаны на первом заседании Государственной думы и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> и Совета Безопасности рассмотреть сложившуюся ситуацию", - добавил Зюганов.Кроме того, по его словам, по линии сотрудничества Россия может помочь предприятиям Белоруссии.Лидер КПРФ также считает, что координационный совет белорусской оппозиции - это совет самозванцев, которые работают под чужую диктовку и за чужие деньги."Что касается этого самозванного совета - его никто не избирал, никто ему не давал никаких полномочий. Они работают под диктовку американских ЦРУшников за чужие деньги. Я посмотрел, кто собирал деньги на акции протеста …: сидит этот человек в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, кто информационно "простреливает" мозги - сидит в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>, кто собирает деньги - сидит в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>… Все это спланированная акция, которая ничего доброго не дает ни белорусам, ни нам", - сказал Зюганов.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Интересно, а как бы Ленин отнесся к ущемлению прав рабочих на забастовки, арестам и увольнениям стачкомовцев, ограничению права людей на митинги? Вопрос риторический. И еще. Ленин бы на его месте первым делом встретился с рабочим классом на белорусских заводах, узнал мнение рабочих из первых уст - и тогда бы делал заявления, исходя из этого. Но куда Зюганову до Ленина.
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, кпрф, геннадий зюганов, владимир путин, белоруссия, в мире

Зюганов назвал белорусскую оппозицию "советом самозванцев"

17:39 27.08.2020
1104
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акции, приуроченной к 150-летию лет со дня рождения В. И. Ленина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сделать выводы из циничной атаки на республику.
"Мы должны прекрасно понимать, что была предпринята абсолютно циничная атака на нашу совместную российско-белорусскую государственность. Мы единый союз, единое государство, а когда некоторые со стороны наблюдали, а некоторые злобствовали и поощряли атаку, они должны прекрасно понимать, что, разрушив Белоруссию, их молодую государственность, тем самым был нанесен непоправимый вред и российской государственности", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
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Политик подчеркнул, что операция по слому белорусского суверенитета готовилась давно: технологии были использованы те же, что и при цветных революциях, из нового - расширился список "участников".
"Завтра будет опубликовано мое обращение к президенту Путину и президенту Лукашенко, что мы обязаны из этой циничной атаки сделать далекоидущие выводы. Мы подготовили 8 конкретных предложений: мы обязаны на первом заседании Государственной думы и Совета Федерации и Совета Безопасности рассмотреть сложившуюся ситуацию", - добавил Зюганов.
Кроме того, по его словам, по линии сотрудничества Россия может помочь предприятиям Белоруссии.
Лидер КПРФ также считает, что координационный совет белорусской оппозиции - это совет самозванцев, которые работают под чужую диктовку и за чужие деньги.
"Что касается этого самозванного совета - его никто не избирал, никто ему не давал никаких полномочий. Они работают под диктовку американских ЦРУшников за чужие деньги. Я посмотрел, кто собирал деньги на акции протеста …: сидит этот человек в Лондоне, кто информационно "простреливает" мозги - сидит в Варшаве, кто собирает деньги - сидит в Литве… Все это спланированная акция, которая ничего доброго не дает ни белорусам, ни нам", - сказал Зюганов.
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20 августа, 08:00
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а как бы Ленин отнесся к ущемлению прав рабочих на забастовки, арестам и увольнениям стачкомовцев, ограничению права людей на митинги? Вопрос риторический. И еще. Ленин бы на его месте первым делом встретился с рабочим классом на белорусских заводах, узнал мнение рабочих из первых уст - и тогда бы делал заявления, исходя из этого. Но куда Зюганову до Ленина.
27 августа, 18:05
НПНе Патриот
7100011
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