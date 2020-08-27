https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html

Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии

Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:48

2020-08-27T13:48

2020-08-27T13:48

алтайский край

латвия

финляндия

алтайский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153118/27/1531182726_0:209:4690:2847_1400x0_80_0_0_00d36b9c3bfce57d9198e333b691d67c.jpg

<strong>БАРНАУЛ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии, сообщает в четверг краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям."Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в крае заключило контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в страны Балтии. Как отмечают в компании, это только первая экспортная отгрузка объемом около 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тысячи тонн свекловичного жома на общую сумму 5,1 миллиона долларов. Поставки осуществлялись в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>."Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перерабатывает сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29 тысячи тонн сладкого корня и выработало 3,4 тысячи тонн сахара-песка", - сообщают власти.Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма для крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Включение жома в рацион сельскохозяйственных животных оказывает благоприятное влияние на прирост их массы и увеличение надоев молока.

https://ria.ru/20200819/1575983773.html

латвия

финляндия

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, финляндия, алтайский край, экономика