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Алтайский край
Алтайский край
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Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии
Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:48
2020-08-27T13:48
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<strong>БАРНАУЛ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии, сообщает в четверг краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям."Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в крае заключило контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в страны Балтии. Как отмечают в компании, это только первая экспортная отгрузка объемом около 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тысячи тонн свекловичного жома на общую сумму 5,1 миллиона долларов. Поставки осуществлялись в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>."Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перерабатывает сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29 тысячи тонн сладкого корня и выработало 3,4 тысячи тонн сахара-песка", - сообщают власти.Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма для крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Включение жома в рацион сельскохозяйственных животных оказывает благоприятное влияние на прирост их массы и увеличение надоев молока.
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латвия, финляндия, алтайский край, экономика

Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии

13:48 27.08.2020
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CC0 / congerdesign / Свекла
Свекла
CC0 / congerdesign /
БАРНАУЛ, 27 авг – РИА Новости. Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии, сообщает в четверг краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
"Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в крае заключило контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в страны Балтии. Как отмечают в компании, это только первая экспортная отгрузка объемом около 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тысячи тонн свекловичного жома на общую сумму 5,1 миллиона долларов. Поставки осуществлялись в Латвию, Казахстан, Узбекистан и Финляндию.
"Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перерабатывает сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29 тысячи тонн сладкого корня и выработало 3,4 тысячи тонн сахара-песка", - сообщают власти.
Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма для крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Включение жома в рацион сельскохозяйственных животных оказывает благоприятное влияние на прирост их массы и увеличение надоев молока.
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