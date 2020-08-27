https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html
Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны Балтии
Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в Алтайском крае Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:48
2020-08-27T13:48
2020-08-27T13:48
алтайский край
латвия
финляндия
алтайский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153118/27/1531182726_0:209:4690:2847_1400x0_80_0_0_00d36b9c3bfce57d9198e333b691d67c.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки свекловичного жома в страны Балтии, сообщает в четверг краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям."Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в крае заключило контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в страны Балтии. Как отмечают в компании, это только первая экспортная отгрузка объемом около 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 32,5 тысячи тонн свекловичного жома на общую сумму 5,1 миллиона долларов. Поставки осуществлялись в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>."Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перерабатывает сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработало более 29 тысячи тонн сладкого корня и выработало 3,4 тысячи тонн сахара-песка", - сообщают власти.Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма для крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Включение жома в рацион сельскохозяйственных животных оказывает благоприятное влияние на прирост их массы и увеличение надоев молока.
https://ria.ru/20200819/1575983773.html
латвия
финляндия
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153118/27/1531182726_309:0:4381:3054_1400x0_80_0_0_58def06173c850637aea24c8bc204113.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, финляндия, алтайский край, экономика