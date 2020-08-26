https://ria.ru/20200826/zavod-1576337842.html

В Ивановской области построят завод по переработке технической конопли

В Ивановской области в ТОСЭР "Южа" в сентябре планируют начать строительство крупнейшего в России завода по первичной переработке пеньковолокна, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:50

2020-08-26T15:50

2020-08-26T15:50

ивановская область

культивация безнаркотической конопли: обсуждение

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/45095/64/450956493_4:0:1199:672_1400x0_80_0_0_f4df66d6a99a2598836be16c4ef5f1da.jpg

<strong>ИВАНОВО, 25 авг – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> в ТОСЭР "Южа" в сентябре планируют начать строительство крупнейшего в России завода по первичной переработке пеньковолокна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Завод будет модульного типа, завершение строительства намечено на третий квартал 2021 года. Объем инвестиций оценивается в 2,5 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда рублей – капитальные вложения. Непосредственно на новом производстве, которое будет полностью автоматизированным, организуют 50 новых рабочих мест. Помимо этого, в производственной цепочке будут задействованы небольшие сельхозпроизводители, фермеры, которые частично займутся выращиванием технической культуры", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что сырье для нового производства инвестор выращивает сам, также в Ивановской области. Сейчас ведется уборка урожая. На первоначальном этапе реализации инвестпроекта приходится отрабатывать не только забытые в России технологии выращивания технической конопли, но и её уборки, что достаточно сложно. Для этих целей совместно с компанией "<a href="http://ria.ru/organization_Rostselmash/" target="_blank" data-auto="true">Ростсельмаш</a>" изготовлен опытный образец специализированного комбайна для уборки технической конопли. В дальнейшем он будет поставлен на поток и пойдет на экспорт.С деталями реализации крупного инвестиционного проекта накануне ознакомился губернатор Ивановской области <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>. Глава региона обсудил с руководством компании вопросы господдержки проекта. "Будем и дальше помогать, ведь это всё рабочие места. На самом деле линейка продукции, которая производится из технической конопли, достаточно широкая", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.Собеседник напомнил, что использование конопли наиболее перспективно в текстильной отрасли, при изготовлении стройматериалов, в пищевой промышленности. Например, уже есть договоренности с крупнейшими текстильными предприятиями Ивановской области, идёт отработка технологий по использованию пеньковолокна в производстве вместе с хлопком. Также у проекта хорошие экспортные перспективы.

https://ria.ru/20200730/1575170405.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культивация безнаркотической конопли: обсуждение, экономика