https://ria.ru/20200826/vrachi-1576336590.html
Омские врачи боролись за жизнь Навального 44 часа
Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов, пишут в открытом письме медики, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:37
2020-08-26T15:37
2020-08-27T02:35
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Омские врачи боролись за жизнь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в течение 44 часов, пишут в открытом письме медики, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.По их словам, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта. Так врачи отреагировали на обвинения Запада в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. МИД также назвал это глубоко оскорбительной позицией.Ранее омские врачи передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и "получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество". Затем в берлинской клинике сообщили, что выявили у Навального в организме вещества группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока не известно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат блогера препаратом атропин.В минувший четверг Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, блогера отвезли в реанимацию. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли в Берлин.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576281978.html
Козьма ПРУТКОВ.
Немецкие врачи лучшие, они ещё в концлагерях стажировались, а там таких как Навальный было "завались", они знают. что говорят.
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Igor Rod'ko
Омские врачи все сделали быстро и правильно, пока были независимы. Через 2 суток об ингибиторе холинэстеразы,как таковом, речи бы уже не шло.
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россия
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, омск, происшествия
ОМСК, 26 авг - РИА Новости.
Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального
в течение 44 часов, пишут в открытом письме медики, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
По их словам, скорая прибыла в аэропорт уже через 16 минут после поступления сигнала с борта.
Так врачи отреагировали на обвинения Запада в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. МИД также назвал это глубоко оскорбительной позицией.
Ранее омские врачи передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и "получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество".
Затем в берлинской клинике сообщили, что выявили у Навального в организме вещества группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока не известно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат блогера препаратом атропин.
В минувший четверг Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, блогера отвезли в реанимацию.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли в Берлин.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".