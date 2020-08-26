https://ria.ru/20200826/volosy-1576330600.html

У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности за то, что тот пытался вывести из России волосы... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:54

2020-08-26T13:54

2020-08-26T16:07

пулково (аэропорт)

архангельск

норвегия

происшествия

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности за то, что тот пытался вывести из России волосы студенток медицинского факультета. Об этом сообщает издание "<a href="https://78.ru/news/2020-08-26/peterburgskii_sud_konfiskoval_u_uchnogo_iz_norvegii_obrazci_volos_studentok_medvuza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ру</a>".В августе 2018 таможенники аэропорта <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> решили досмотреть багаж мужчины, направляющегося в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегию</a>. Он проследовал через "зеленый" коридор — то есть у него не было товаров, которые подлежали бы декларированию. Во время проверки у норвежца обнаружили 76 бумажных конвертов, в которых находились волосы. Экспертиза показала, что это волосы человека. Они не относятся к категории товаров личного пользования, поэтому их нужно было задекларировать.В суд мужчина не явился, несмотря на то, что ему сообщили о времени и месте заседания. Также на заседание не явился и его адвокат, хотя он изначально просил назначить наказание в виде конфискации волос.Как отмечает издание, норвежец является ученым. Он путешествовал из <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> через <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>. С собой он вез в конвертах по три волоса студенток медицинского факультета. По его словам, их собрали в рамках российского проекта, который управлялся архангельским университетом.Гражданин Норвегии вез эти образцы, чтобы провести их анализ при помощи метода, который якобы доступен только в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a>.Суд постановил конфисковать волосы.

https://ria.ru/20180830/1527544503.html

Nikki_5519 Элементарно Ватсон. Сбор образцов биоматериалов 124

Гаврила Петрович Надеюсь волосы были не "кудрявые" 😀😀😀 81

29

архангельск

норвегия

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), архангельск, норвегия, происшествия, санкт-петербург