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У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности за то, что тот пытался вывести из России волосы... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:54
2020-08-26T16:07
пулково (аэропорт)
архангельск
норвегия
происшествия
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности за то, что тот пытался вывести из России волосы студенток медицинского факультета. Об этом сообщает издание "<a href="https://78.ru/news/2020-08-26/peterburgskii_sud_konfiskoval_u_uchnogo_iz_norvegii_obrazci_volos_studentok_medvuza?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ру</a>".В августе 2018 таможенники аэропорта <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> решили досмотреть багаж мужчины, направляющегося в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегию</a>. Он проследовал через "зеленый" коридор — то есть у него не было товаров, которые подлежали бы декларированию. Во время проверки у норвежца обнаружили 76 бумажных конвертов, в которых находились волосы. Экспертиза показала, что это волосы человека. Они не относятся к категории товаров личного пользования, поэтому их нужно было задекларировать.В суд мужчина не явился, несмотря на то, что ему сообщили о времени и месте заседания. Также на заседание не явился и его адвокат, хотя он изначально просил назначить наказание в виде конфискации волос.Как отмечает издание, норвежец является ученым. Он путешествовал из <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> через <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>. С собой он вез в конвертах по три волоса студенток медицинского факультета. По его словам, их собрали в рамках российского проекта, который управлялся архангельским университетом.Гражданин Норвегии вез эти образцы, чтобы провести их анализ при помощи метода, который якобы доступен только в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a>.Суд постановил конфисковать волосы.
https://ria.ru/20180830/1527544503.html
Элементарно Ватсон. Сбор образцов биоматериалов
124
Надеюсь волосы были не "кудрявые" 😀😀😀
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архангельск
норвегия
санкт-петербург
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пулково (аэропорт), архангельск, норвегия, происшествия, санкт-петербург

У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток

13:54 26.08.2020 (обновлено: 16:07 26.08.2020)
20561
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности за то, что тот пытался вывести из России волосы студенток медицинского факультета. Об этом сообщает издание "78.ру".
В августе 2018 таможенники аэропорта Пулково решили досмотреть багаж мужчины, направляющегося в Норвегию. Он проследовал через "зеленый" коридор — то есть у него не было товаров, которые подлежали бы декларированию. Во время проверки у норвежца обнаружили 76 бумажных конвертов, в которых находились волосы. Экспертиза показала, что это волосы человека. Они не относятся к категории товаров личного пользования, поэтому их нужно было задекларировать.
В суд мужчина не явился, несмотря на то, что ему сообщили о времени и месте заседания. Также на заседание не явился и его адвокат, хотя он изначально просил назначить наказание в виде конфискации волос.
Как отмечает издание, норвежец является ученым. Он путешествовал из Архангельска через Санкт-Петербург. С собой он вез в конвертах по три волоса студенток медицинского факультета. По его словам, их собрали в рамках российского проекта, который управлялся архангельским университетом.
Гражданин Норвегии вез эти образцы, чтобы провести их анализ при помощи метода, который якобы доступен только в Шотландии.
Суд постановил конфисковать волосы.
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Обсудить 29
Пулково (аэропорт)АрхангельскНорвегияПроисшествияСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Элементарно Ватсон. Сбор образцов биоматериалов
26 августа, 14:58
NNikki_5519
11721201
Надеюсь волосы были не "кудрявые" 😀😀😀
26 августа, 14:09
Гаврила Петрович
66211011
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