Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса
09:17 26.08.2020 (обновлено: 10:51 26.08.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
АЛМА-АТА, 26 авг — РИА Новости. Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
Партию препарата поставят в Казахстан после прохождения всех стадий испытаний.
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По данным пресс-службы, необходимый для Казахстана объем готов изготовить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Вакцинация для граждан Казахстана, входящих в группы риска, будет осуществляться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения препаратом всех стадий клинических испытаний, отмечается в сообщении.
В рамках рабочего визита в Москву казахстанской правительственной делегации прошли переговоры главы минздрава Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По результатам встречи подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.
Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Глава Фонда Кирилл Дмитриев сообщал о получении заявок более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.
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