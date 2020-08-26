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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576314897.html
Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса
Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:17
2020-08-26T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
казахстан
в мире
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<strong>АЛМА-АТА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), сообщает правительство республики.Партию препарата поставят в Казахстан после прохождения всех стадий испытаний.По данным пресс-службы, необходимый для <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> объем готов изготовить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Вакцинация для граждан Казахстана, входящих в группы риска, будет осуществляться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения препаратом всех стадий клинических испытаний, отмечается в сообщении.В рамках рабочего визита в Москву казахстанской правительственной делегации прошли переговоры главы минздрава Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a>. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По результатам встречи подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Глава Фонда Кирилл Дмитриев сообщал о получении заявок более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, казахстан, в мире

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

09:17 26.08.2020 (обновлено: 10:51 26.08.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
АЛМА-АТА, 26 авг — РИА Новости. Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
Партию препарата поставят в Казахстан после прохождения всех стадий испытаний.
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По данным пресс-службы, необходимый для Казахстана объем готов изготовить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Вакцинация для граждан Казахстана, входящих в группы риска, будет осуществляться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения препаратом всех стадий клинических испытаний, отмечается в сообщении.
В рамках рабочего визита в Москву казахстанской правительственной делегации прошли переговоры главы минздрава Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По результатам встречи подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.
Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Глава Фонда Кирилл Дмитриев сообщал о получении заявок более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоКазахстанВ мире
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