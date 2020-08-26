https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576314897.html

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:17

2020-08-26T09:17

2020-08-26T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

казахстан

в мире

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<strong>АЛМА-АТА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), сообщает правительство республики.Партию препарата поставят в Казахстан после прохождения всех стадий испытаний.По данным пресс-службы, необходимый для <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> объем готов изготовить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Вакцинация для граждан Казахстана, входящих в группы риска, будет осуществляться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения препаратом всех стадий клинических испытаний, отмечается в сообщении.В рамках рабочего визита в Москву казахстанской правительственной делегации прошли переговоры главы минздрава Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a>. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По результатам встречи подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Глава Фонда Кирилл Дмитриев сообщал о получении заявок более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, казахстан, в мире