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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/ukraina-1576345105.html
Украина временно закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса
Украина закроет государственную границу для иностранцев до конца сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это решение обусловлено... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:28
2020-08-26T17:28
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
ситуация на украине
максим степанов
воз
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> закроет государственную границу для иностранцев до конца сентября, сообщил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a>. По его словам, это решение обусловлено ситуацией с пандемией коронавируса.Право на въезд в страну будет только у лиц, имеющих разрешение на проживание либо являющихся членами международных или гуманитарных миссий."Есть большой перечень", — сказал премьер.Продление карантинаОграничительные меры, которые на Украине ввели из-за распространения коронавируса, продлят до первого ноября.Глава минздрава <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> на заседании правительства пояснил, что решение кабмина также усиливает меры в регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологической опасности. Там будут запрещены дискотеки, работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепита с организацией досуга.Четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" — устанавливают власти в зависимости от уровня заражения COVID-19.Впервые общенациональный карантин сроком на месяц был на Украине введен с 12 марта из-за вспышки COVID-19, позже он несколько раз продлевался. Позже, с 11 мая, кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер. Шмыгаль заявил, что после этой даты местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.Позднее кабмин продлил "адаптивный карантин" в стране до 31 августа.Ситуация с коронавирусомСогласно последней информации, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших умерли.По состоянию на 26 августа в стране выявили 110 085 случаев заболевания, умерли 2 354 человека, выздоровели 53 454 человека. За минувшие сутки число заболевших выросло на 1670, скончались еще 36 человек, выздоровели 584.Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковская (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской областях (167) и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> (95).Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 23 миллионов случаев заражения, более 800 тысяч человек погибл
https://ria.ru/20200825/timoshenko-1576283359.html
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денис шмыгаль, ситуация на украине, максим степанов, воз, киев, украина, в мире

Украина временно закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

17:28 26.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украина закроет государственную границу для иностранцев до конца сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это решение обусловлено ситуацией с пандемией коронавируса.
"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — отметил он.
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Право на въезд в страну будет только у лиц, имеющих разрешение на проживание либо являющихся членами международных или гуманитарных миссий.
"Есть большой перечень", — сказал премьер.

Продление карантина

Ограничительные меры, которые на Украине ввели из-за распространения коронавируса, продлят до первого ноября.
Глава минздрава Максим Степанов на заседании правительства пояснил, что решение кабмина также усиливает меры в регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологической опасности. Там будут запрещены дискотеки, работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепита с организацией досуга.
Четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" — устанавливают власти в зависимости от уровня заражения COVID-19.
Впервые общенациональный карантин сроком на месяц был на Украине введен с 12 марта из-за вспышки COVID-19, позже он несколько раз продлевался. Позже, с 11 мая, кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер. Шмыгаль заявил, что после этой даты местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
Позднее кабмин продлил "адаптивный карантин" в стране до 31 августа.
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Ситуация с коронавирусом

Согласно последней информации, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2354 заболевших умерли.
По состоянию на 26 августа в стране выявили 110 085 случаев заболевания, умерли 2 354 человека, выздоровели 53 454 человека. За минувшие сутки число заболевших выросло на 1670, скончались еще 36 человек, выздоровели 584.
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковская (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской областях (167) и Киеве (95).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 23 миллионов случаев заражения, более 800 тысяч человек погибл
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальСитуация на УкраинеМаксим СтепановВОЗКиевУкраинаВ мире
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