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https://ria.ru/20200826/tula-1576349904.html
В Тульском кремле завершается создание археологического окна
Одним из ключевых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля стали археологические раскопки, которые в прошлом году на территории РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:35
2020-08-26T19:11
культура
500-летие тульского кремля
тульская область
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одним из ключевых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля стали археологические раскопки, которые в прошлом году на территории музея проводили ученые Российской академии наук. В настоящее время завершается обустройство раскопа для дальнейшей музеефикации, затем над ним будет возведен демонстрационный павильон, сообщила пресс-служба администрации Тульской области."Раскоп глубокий и масштабный, поэтому важно обеспечить его сохранность с использованием современных средств гидроизоляции и консервации. В основе музеефикации объекта будут лежать не только предметный ряд артефактов, но и изыскания по архитектуре и антропологии. Это будет новый интересный, современно оборудованный объект, точка притяжения туристов", – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.В новом павильоне, проект которого уже разработан, разместят витрины с найденными в кремле артефактами. Также здесь можно будет узнать об истории крепости, о жизни древней Тулы и ее обитателях.Работы планируется завершить осенью 2020 года.
https://ria.ru/20200806/1575445662.html
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500-летие тульского кремля, тульская область

В Тульском кремле завершается создание археологического окна

18:35 26.08.2020 (обновлено: 19:11 26.08.2020)
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© Пресс-служба администрации Тульской областиАрхеологические работы на территории Тульского кремля
Археологические работы на территории Тульского кремля
© Пресс-служба администрации Тульской области
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Одним из ключевых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля стали археологические раскопки, которые в прошлом году на территории музея проводили ученые Российской академии наук. В настоящее время завершается обустройство раскопа для дальнейшей музеефикации, затем над ним будет возведен демонстрационный павильон, сообщила пресс-служба администрации Тульской области.
"Раскоп глубокий и масштабный, поэтому важно обеспечить его сохранность с использованием современных средств гидроизоляции и консервации. В основе музеефикации объекта будут лежать не только предметный ряд артефактов, но и изыскания по архитектуре и антропологии. Это будет новый интересный, современно оборудованный объект, точка притяжения туристов", – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве
6 августа, 14:05
Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре
В новом павильоне, проект которого уже разработан, разместят витрины с найденными в кремле артефактами. Также здесь можно будет узнать об истории крепости, о жизни древней Тулы и ее обитателях.
Работы планируется завершить осенью 2020 года.
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Культура500-летие Тульского кремляТульская область
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