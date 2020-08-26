https://ria.ru/20200826/tula-1576349904.html

В Тульском кремле завершается создание археологического окна

Одним из ключевых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля стали археологические раскопки, которые в прошлом году на территории РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:35

2020-08-26T18:35

2020-08-26T19:11

культура

500-летие тульского кремля

тульская область

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Одним из ключевых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля стали археологические раскопки, которые в прошлом году на территории музея проводили ученые Российской академии наук. В настоящее время завершается обустройство раскопа для дальнейшей музеефикации, затем над ним будет возведен демонстрационный павильон, сообщила пресс-служба администрации Тульской области."Раскоп глубокий и масштабный, поэтому важно обеспечить его сохранность с использованием современных средств гидроизоляции и консервации. В основе музеефикации объекта будут лежать не только предметный ряд артефактов, но и изыскания по архитектуре и антропологии. Это будет новый интересный, современно оборудованный объект, точка притяжения туристов", – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.В новом павильоне, проект которого уже разработан, разместят витрины с найденными в кремле артефактами. Также здесь можно будет узнать об истории крепости, о жизни древней Тулы и ее обитателях.Работы планируется завершить осенью 2020 года.

https://ria.ru/20200806/1575445662.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, тульская область